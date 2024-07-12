Штайнер: Гамільтон все ще голодний до перемог

Колишній керівник команди Хаас Гюнтер Штайнер вважає, що Льюїс Гамільтон все ще голодний до перемог.

Його слова передає RacingNews365.

"Льюїс — семиразовий чемпіон світу, і йому нічого доводити. Я впевнений, що він все ще голодний до перемог, і перехід до Феррарі тільки заохотить його. Він не буде проблемою для них. Ви знаєте, що вони намагаються виграти ще один титул чемпіона світу. Для Льюїса це, очевидно, виклик.

Я думаю, що вони намагаються зробити це разом, і це хороша ідея. Чи спрацює вона? Ми не знаємо, тому що дуже важко виграти титул чемпіона світу. Очевидно, вони думають, що їхній час прийде. І саме тому я вважаю, що Льюїс свідомо підписав контракт на кілька років, щоб переконатися, що у нього буде достатньо часу, щоб зробити це", — сказав Штайнер.