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Леклер оцінив свої шанси на титул чемпіона Формули-1

Андрій Яросименко — 9 вересня, 15:36
Леклер оцінив свої шанси на титул чемпіона Формули-1
Шарль Леклер (посередині)
Getty images

Пілот команди Феррарі Шарль Леклер вважає Макларен та Ред Булл фаворитами на більшості Гран-прі, тому стримано оцінює свої шанси на велику кількість перемог.

Його слова передає RacingNews365.

"Я не знаю, що буде на Гран-прі Азербайджану, але думаю, що ми досить добре спрацювали на такій трасі, як Монца. Чи буде так само до кінця сезону, я сумніваюся. Я все ще вважаю Макларен фаворитами, але ми, безумовно, зробили крок вперед, і Баку — це чудова траса для мене. Я люблю її й був дуже конкурентоспроможним тут у минулому, тож хто знає, можливо, ми знову зможемо досягти чогось особливого.

Сінгапур також може стати для нас успішною гонкою. На інших трасах я все ще відчуваю, що ми на крок позаду Макларен та Ред Булл", — сказав Леклер.

Наразі 26-річний монегаск посідає третє місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 217 очок після перемоги на Гран-прі Італії. Другу позицію займає пілот Макларен Ландо Норріс, а очолює рейтинг гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.

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