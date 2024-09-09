Леклер оцінив свої шанси на титул чемпіона Формули-1

Пілот команди Феррарі Шарль Леклер вважає Макларен та Ред Булл фаворитами на більшості Гран-прі, тому стримано оцінює свої шанси на велику кількість перемог.

Його слова передає RacingNews365.

"Я не знаю, що буде на Гран-прі Азербайджану, але думаю, що ми досить добре спрацювали на такій трасі, як Монца. Чи буде так само до кінця сезону, я сумніваюся. Я все ще вважаю Макларен фаворитами, але ми, безумовно, зробили крок вперед, і Баку — це чудова траса для мене. Я люблю її й був дуже конкурентоспроможним тут у минулому, тож хто знає, можливо, ми знову зможемо досягти чогось особливого.

Сінгапур також може стати для нас успішною гонкою. На інших трасах я все ще відчуваю, що ми на крок позаду Макларен та Ред Булл", — сказав Леклер.