Леклер назвав дві траси, на яких він хоче постійно вигравати

Пілот команди Феррарі Шарль Леклер сказав, що Монако і Монца — це дві траси, на яких він завжди хоче перемагати.

Його слова передає Racingnews365.

"Це неймовірне відчуття. Я думав, що перша перемога буде особливою, а друге вже не настільки. Але емоції на останньому колі були точно такими ж, як і у 2019 році. Бачити такі трибуни — це неймовірно. Монако і Монца — це дві гонки, які я хочу вигравати щороку, тому вони такі особливі! Я б хотів, щоб всі вдома могли відчути нинішню атмосферу", — сказав Леклер.

Зазначимо, що Гран-прі Монако є домашньою гонкою Шарля, адже він народився у Монте-Карло. А Гран-прі Італії в Монці де-факто стало домашнім для команди Феррарі, оскільки гонка в Імолі (Гран-прі Емілії-Романьї) довгий час була виключена з календаря Формули-1.

Наразі 26-річний монегаск посідає третє місце в особистому заліку пілотів, маючи в активі 217 очок. Другу позицію займає пілот Макларен Ландо Норріс, а очолює рейтинг гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен.