Перес продовжив контракт з Ред Булл

Мексиканський гонщик Серхіо Перес продовжив контракт з австрійською командою Формули-1 Ред Булл.

Про це повідомила пресслужба РБ.

Перес пролонгував чинну угоду на два роки.

"З моменту приєднання до команди наприкінці 2020 року, Чеко провів свої найуспішніші сезони у Формулі-1, завершивши сезон 2023 року на другому місці в чемпіонаті пілотів, коли вперше в історії команда фінішувала на першій-другій позиціях у чемпіонаті світу. Набрані очки Серхіо сприяли завоюванню двох Кубків конструкторів Oracle Red Bull Racing у 2022 і 2023 роках.

На рахунку 34-річного Чеко п'ять перемог у перегонах з Oracle Red Bull Racing, 29 подіумів і три поул-позиції, включно з першою поул-позицією для мексиканського гонщика. Пілот, який народився у Гвадалахарі, отримав прізвисько "Король вулиць" і "Міністр оборони Мексики" після його видатного внеску в перший титул чемпіона світу Макса Ферстаппена в Абу-Дабі у 2021 році. Чеко став найуспішнішим мексиканцем в історії Формули-1", — йдеться у заяві Ред Булл.

¡Vamos Checo! 🇲🇽



We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract ✍️



Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Монако Перес завершив гонку вже на першому колі, потрапивши в аварію з пілотами команди Хаас.