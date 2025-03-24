Британець Еванс виграв Ралі Кенії і закріпив лідерство в загальному заліку

Британський пілот Ельфін Еванс із команди Toyota GAZOO Racing WRT став переможцем третього етапу WRC-2025 Ралі Кенії.

Він разом зі штурманом Скоттом Мартіном подолав усю дистанцію за 4:20:03.8.

Це дозволило майже на 70 секунд випередити естонця Отта Тянака з Hyundai Shell Mobis WRT. Чинний чемпіон світу Тьеррі Невілль фінішував третім.

WRC. Ралі Кенії. Результати:

Ельфін Еванс (Toyota GAZOO Racing WRT) - 4:20:03.8. Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:09.9. Тьєррі Невіль (Hyundai Shell Mobis WRT) +3:32.0. Самі Паярі (Toyota GAZOO Racing WRT) +7:18.7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +8:45.7. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) 11:35.3. Гас Грінсміт (Skoda Fabia RS Rally2) +14:11.6. Ян Соланс Toyota (GR Yaris Rally2) 17:26.6.

Зазначимо, що на ралі Монте-Карло тріумфував 8-разовий чемпіон світу Себастьян Ож'є. Потім на Ралі Швеції переможцем став Ельфін Еванс. Наступний етап WRC-2025 пройде з 24 по 27 квітня на острові Гран-Канарія, Іспанія.

У загальному заліку лідирує Еванс (Toyota) із 88 очками, другим йде Невілль (Hyundai), у якого 52 очки, і на третє місце піднявся Тянак (Hyundai) із 49 очками.