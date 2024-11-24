Вперше за кар'єру: Невілль став чемпіоном ралі WRC
Бельгійський гонщик Тьєррі Невілль зі штурманом Мартійном Віде стали чемпіонами ралі WRC сезону-2024. Вони представляють команду Hyundai Shell Mobis WRT.
Це сталося на останньому етапі сезону в Японії. На чемпіонство також претендував інший представник Hyundai Shell Mobis WRT естонець Отт Тянак, але він потрапив в аварію, що дозволило 36-річному бельгійцю вперше за кар'єру взяти титул.
"Чесно кажучи, це стало несподіванкою. Я не знаю, що сказати зараз, але думаю, що ми цього заслужили.
Це був дуже складний рік і, очевидно, набагато більший стрес, ніж нам потрібно було", – сказав Тьєррі в коментарі для пресслужби WRC.
У попередніх трьох сезонах Невілль ставав третім у загальному заліку WRC. Ще п'ять разів він ставав віцечемпіоном світу (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)