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Чемпіон Автоспорт

Вперше за кар'єру: Невілль став чемпіоном ралі WRC

Руслан Травкін — 24 листопада 2024, 10:03
Вперше за кар'єру: Невілль став чемпіоном ралі WRC
x.com/officialwrc

Бельгійський гонщик Тьєррі Невілль зі штурманом Мартійном Віде стали чемпіонами ралі WRC сезону-2024. Вони представляють команду Hyundai Shell Mobis WRT.

Це сталося на останньому етапі сезону в Японії. На чемпіонство також претендував інший представник Hyundai Shell Mobis WRT естонець Отт Тянак, але він потрапив в аварію, що дозволило 36-річному бельгійцю вперше за кар'єру взяти титул.

"Чесно кажучи, це стало несподіванкою. Я не знаю, що сказати зараз, але думаю, що ми цього заслужили.

Це був дуже складний рік і, очевидно, набагато більший стрес, ніж нам потрібно було", – сказав Тьєррі в коментарі для пресслужби WRC.

У попередніх трьох сезонах Невілль ставав третім у загальному заліку WRC. Ще п'ять разів він ставав віцечемпіоном світу (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)

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