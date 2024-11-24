Вперше за кар'єру: Невілль став чемпіоном ралі WRC

Бельгійський гонщик Тьєррі Невілль зі штурманом Мартійном Віде стали чемпіонами ралі WRC сезону-2024. Вони представляють команду Hyundai Shell Mobis WRT.

Це сталося на останньому етапі сезону в Японії. На чемпіонство також претендував інший представник Hyundai Shell Mobis WRT естонець Отт Тянак, але він потрапив в аварію, що дозволило 36-річному бельгійцю вперше за кар'єру взяти титул.

"Чесно кажучи, це стало несподіванкою. Я не знаю, що сказати зараз, але думаю, що ми цього заслужили. Це був дуже складний рік і, очевидно, набагато більший стрес, ніж нам потрібно було", – сказав Тьєррі в коментарі для пресслужби WRC.

The moment where Thierry & Martijn realised a lifelong dream 🥹#WRC | #RallyJapan 🇯🇵 pic.twitter.com/VEiEBQHjAe — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) November 24, 2024

Thierry Neuville & Martijn Wydaeghe are the 2024 FIA World Rally Champions 🏆🥹#FIA #WRC pic.twitter.com/Mkz92w5c3z — FIA (@fia) November 24, 2024

У попередніх трьох сезонах Невілль ставав третім у загальному заліку WRC. Ще п'ять разів він ставав віцечемпіоном світу (2013, 2016, 2017, 2018, 2019)