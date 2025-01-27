Ож'є вдесяте тріумфував на Ралі Монте-Карло

Гонщик команди Toyota Gazoo Racing WRT і 8-разовий чемпіон світу Себастьян Ож'є та його штурман Вінсент Ланде здобули перемогу на першому етапі чемпіонату світу з ралі 2025 року.

Француз на 18,5 секунди випередив Елфіна Еванса з Великої Британії, що виступає на такій же машині. Третім фінішував ще один представник Франції Адрієн Фурмо, який дебютував за команду Hyundai.

Зазначимо, що ця перемога стала ювілейною десятою для Ож'є на Ралі Монте-Карло.

Результати Раллі Монте-Карло 2025

Себастьєн Ож'є (Toyota Gazoo Racing WRT) – 3:19.06,200 Елфін Еванс (Toyota Gazoo Racing WRT) – +18,5 Адріан Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) – +25,9 Калле Рованпера (Toyota Gazoo Racing WRT) – +54,3 Отт Тянак (Hyundai Shell Mobis WRT) – +59,0 Тьєррі Невілль (Hyundai Shell Mobis WRT) – +5.44,2 Джош Макерлін (M-Sport Ford World Rally Team) – +10.15,1 Йоан Россель (PH Sport) – +10.26,8 Ніколай Грязін (Skoda) – +11.40,7 Ерік Каміллі (Hyundai) – +13.14,6

Нагадаємо, чемпіонами ралі WRC сезону-2024 стали бельгійський гонщик Тьєррі Невілль зі штурманом Мартійном Віде.