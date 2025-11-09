Ексчемпіон світу з WRC завершить кар’єру наприкінці сезону

Зірковий естонський ралійний пілот Отт Тянак завершить кар'єру в WRC наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Motorsport.

38-річний гонщик вирішив приділити більше уваги своїй сім'ї, бізнесу та життю поза ралі. При цьому він не виключає, що пауза в кар'єрі виявиться тимчасовою, і в майбутньому він повернеться в гонки.

Тянак виступає в WRC в 2009 року. В 2019 році став чемпіоном світу, ще 5 разів фінішував у топ-3 загального заліку чемпіонату світу. Сумарно здобув 22 перемоги та 58 разів піднімався на подіум на етапах WRC.

У поточному сезоні на рахунку Тянака одна перемога, яку він здобув наприкінці червня на Ралі Греції. Наразі естонець посідає 4 місце в загальному заліку чемпіонату WRC 2025 року.