Драма за два повороти до фінішу: Еванс уперше став чемпіоном світу з ралі
Британський пілот Toyota Елфін Еванс уперше виграв чемпіонат світу з ралі WRC.
Про це повідомляє Motorsport.
Доля титулу вирішилася на останній спецділянці фінального етапу сезону на Сардинії, де Еванс та його партнер по команді Олівер Сольберг опинилися у прямій боротьбі за чемпіонство.
Швед випереджав суперника на проміжних відсічках, але за два повороти до фінішу вилетів із траси та втратив вирішальні бонусні очки.
Еванс завершив сезон із 243 очками, випередивши Сольберга на 5 балів. Третє місце посів ще один представник Toyota Самі Паярі – 237 очок.
Для валлійця це перший титул після п'яти сезонів, які він завершував віцечемпіоном. Еванс став першим британським чемпіоном WRC з 2001 року, коли переміг Річард Бернс. Його штурман Скотт Мартін також уперше здобув світовий титул.
Підсумковий залік пілотів WRC-2026
- Елфін Еванс (Toyota) – 243 очки
- Олівер Сольберг (Toyota) – 238
- Самі Паярі (Toyota) – 237
- Себастьєн Ож'є (Toyota) – 189
- Адрієн Фурмо (Hyundai) – 183
- Такамото Кацута (Toyota) – 175
- Тьєррі Невілль (Hyundai) – 134
- Гейден Паддон (Hyundai) – 38
- Джошуа Макерлін (Ford) – 35
- Есапекка Лаппі (Hyundai) – 33
Напередодні гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 16 етапі Формули-1, Гран-прі Бахрейну, що відбувся на трасі "Сепанг" у Малайзії.