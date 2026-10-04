Драма за два повороти до фінішу: Еванс уперше став чемпіоном світу з ралі

Британський пілот Toyota Елфін Еванс уперше виграв чемпіонат світу з ралі WRC.

Про це повідомляє Motorsport.

Доля титулу вирішилася на останній спецділянці фінального етапу сезону на Сардинії, де Еванс та його партнер по команді Олівер Сольберг опинилися у прямій боротьбі за чемпіонство.

Швед випереджав суперника на проміжних відсічках, але за два повороти до фінішу вилетів із траси та втратив вирішальні бонусні очки.

I swear you'll never see anything like this ever again 🤯 Oliver Solberg & Elliott Edmondson were CORNERS AWAY from being world champions 🫨 #WRC | #RallyItaliaSardegna 🇮🇹 https://t.co/05g0zaZ9D5 — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) October 4, 2026

Еванс завершив сезон із 243 очками, випередивши Сольберга на 5 балів. Третє місце посів ще один представник Toyota Самі Паярі – 237 очок.

Для валлійця це перший титул після п'яти сезонів, які він завершував віцечемпіоном. Еванс став першим британським чемпіоном WRC з 2001 року, коли переміг Річард Бернс. Його штурман Скотт Мартін також уперше здобув світовий титул.

Підсумковий залік пілотів WRC-2026

Елфін Еванс (Toyota) – 243 очки Олівер Сольберг (Toyota) – 238 Самі Паярі (Toyota) – 237 Себастьєн Ож'є (Toyota) – 189 Адрієн Фурмо (Hyundai) – 183 Такамото Кацута (Toyota) – 175 Тьєррі Невілль (Hyundai) – 134 Гейден Паддон (Hyundai) – 38 Джошуа Макерлін (Ford) – 35 Есапекка Лаппі (Hyundai) – 33

Напередодні гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен здобув перемогу на 16 етапі Формули-1, Гран-прі Бахрейну, що відбувся на трасі "Сепанг" у Малайзії.