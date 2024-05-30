Сайнс може оголосити нову команду на домашньому Гран-прі Іспанії

Пілот Феррарі Карлос Сайнс, у якого завершується контракт у 2025 році, може оголосити про нову команду на домашньому Гран-прі Формули-1 в Іспанії.

Про це повідомляє журналіст Джо Савард.

Також Савард розповів, у якій команді ми можемо побачити Сайнса в наступному сезоні.

"Мерседес зосередилася на Кімі Антонеллі, а Ред Булл збереже Серхіо Переса, тому що він виконує свою роботу, не заважаючи Максу Ферстаппену. Є ще Ауді, але більшість людей в Ф-1 вважають, що цей проєкт навряд чи буде конкурентоспроможним протягом багатьох років через стан команди Заубер.

Це означає, що найкращим розумним вибором для Сайнса буде Вільямс, тому що команда платитиме йому стільки ж, скільки Ауді, і знаходиться на шляху до успіху, хоча і не так швидко, як хотілося б", — пише журналіст.

Нагадаємо, що з 2025-го до Феррарі приєднається 7-разовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який наразі виступає за Мерседес