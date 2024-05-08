Сайнс вагається: Мерседес пропонує пілоту Феррарі короткостроковий контракт
— 8 травня, 21:26
Мерседес не готовий запропонувати пілоту Феррарі Карлосу Сайнсу довгостроковий контракт.
Про це повідомляє F1 Insider.
Зазначається, що керівник німецької команди Тото Вольф пропонує 29-річному іспанцю контракт тільки на 2025 рік. Він хоче мати можливість запросити Макса Ферстаппена, якщо той вирішить залишити Ред Булл.
Нагадаємо, Сайнс опустився на п'яту позицію за підсумками Гран-прі Маямі через штраф за зіткнення з гонщиком Макларен Оскаром Піастрі.