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Сайнс вагається: Мерседес пропонує пілоту Феррарі короткостроковий контракт

— 8 травня, 21:26
Сайнс вагається: Мерседес пропонує пілоту Феррарі короткостроковий контракт

Мерседес не готовий запропонувати пілоту Феррарі Карлосу Сайнсу довгостроковий контракт.

Про це повідомляє F1 Insider.

Зазначається, що керівник німецької команди Тото Вольф пропонує 29-річному іспанцю контракт тільки на 2025 рік. Він хоче мати можливість запросити Макса Ферстаппена, якщо той вирішить залишити Ред Булл.

Нагадаємо, Сайнс опустився на п'яту позицію за підсумками Гран-прі Маямі через штраф за зіткнення з гонщиком Макларен Оскаром Піастрі.

Ferrari Мерседес Формула 1 Карлос Сайнс

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