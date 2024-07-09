Астон Мартін оголосила про перехід технічного директора Феррарі

Колишній технічний директор команди Формули-1 Феррарі Енріко Карділе обійме аналогічну посаду в Астон Мартін.

Про це повідомила пресслужба Астон Мартін.

Зазначається, що Карділе приєнається до команди у 2025 році.

"З нетерпінням чекаю можливості приєднатися до Астон Мартін. Це унікальна можливість стати частиною великої подорожі. Для мене особистий і професійний виклик. З нетерпінням чекаю, коли нарешті зможу приступити до роботи", — сказав Карділе.

Aston Martin Aramco Formula One Team strengthens technical leadership team with the appointment of Enrico Cardile, who will join the team as F1 Chief Technical Officer in 2025.



Find out more below. — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) July 9, 2024

Напередодні Феррарі повідомила про завершення співпраці з італійським фахівцем. Карділе приєднався до Скудерії у 2005 році. У 2016 році він очолив відділ розробки аеродинаміки, а у 2021 році став головою відділу шасі. У 2023 році він був призначений технічним директором із шасі та аеродинаміки.

Тимчасово обов'язки звільненого фахівця виконуватиме керівник Феррарі Фредерік Вассьор.