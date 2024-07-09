Астон Мартін оголосила про перехід технічного директора Феррарі
Колишній технічний директор команди Формули-1 Феррарі Енріко Карділе обійме аналогічну посаду в Астон Мартін.
Про це повідомила пресслужба Астон Мартін.
Зазначається, що Карділе приєнається до команди у 2025 році.
"З нетерпінням чекаю можливості приєднатися до Астон Мартін. Це унікальна можливість стати частиною великої подорожі. Для мене особистий і професійний виклик. З нетерпінням чекаю, коли нарешті зможу приступити до роботи", — сказав Карділе.
Напередодні Феррарі повідомила про завершення співпраці з італійським фахівцем. Карділе приєднався до Скудерії у 2005 році. У 2016 році він очолив відділ розробки аеродинаміки, а у 2021 році став головою відділу шасі. У 2023 році він був призначений технічним директором із шасі та аеродинаміки.
Тимчасово обов'язки звільненого фахівця виконуватиме керівник Феррарі Фредерік Вассьор.