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Астон Мартін оголосила про перехід технічного директора Феррарі

Владислав Уткін — 9 липня, 16:32
Астон Мартін оголосила про перехід технічного директора Феррарі

Колишній технічний директор команди Формули-1 Феррарі Енріко Карділе обійме аналогічну посаду в Астон Мартін.

Про це повідомила пресслужба Астон Мартін.

Зазначається, що Карділе приєнається до команди у 2025 році.

"З нетерпінням чекаю можливості приєднатися до Астон Мартін. Це унікальна можливість стати частиною великої подорожі. Для мене особистий і професійний виклик. З нетерпінням чекаю, коли нарешті зможу приступити до роботи", — сказав Карділе.

Напередодні Феррарі повідомила про завершення співпраці з італійським фахівцем. Карділе приєднався до Скудерії у 2005 році. У 2016 році він очолив відділ розробки аеродинаміки, а у 2021 році став головою відділу шасі. У 2023 році він був призначений технічним директором із шасі та аеродинаміки.

Тимчасово обов'язки звільненого фахівця виконуватиме керівник Феррарі Фредерік Вассьор.

Ferrari Астон Мартін Формула 1

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