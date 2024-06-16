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Феррарі здобула вольову перемогу на 24 години Ле-Мана

Игорь Чернявский — 16 червня, 18:25
Феррарі здобула вольову перемогу на 24 години Ле-Мана

Феррарі стала переможцем 92-ї гонки "24 години Ле-Мана".

Протягом тривалого часу лідирували Toyota і Porsche, але за дві години до фінішу пішов дощ, який перевернув хід гонки. Після фінальної серії піт-стопів пілоти Феррарі Антоніо Фуоко, Мігель Моліна та Ніклас Нільсен вибилися в лідери та вже нікому не віддавали пальму першості.

Феррарі тріумфує у Ле-Мані другий рік поспіль. Загалом же це 11 перемога "червоних" у "Гран-прі витривалості та економічності".

Ferrari

Ferrari

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