Баньяя вирвав перемогу на етапі MotoGP в Каталонії

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя вирвав перемогу в межах шостого етапу мотоперегонів MotoGP, який відбувся в іспанській Каталонії.

Друге місце посів місцевий пілот Хорхе Мартін, який тривалий час лідирував на домашньому етапі. Третім фінішував ще один представник Дукаті Марк Маркес.

What a difference a day can make! 🔄@PeccoBagnaia puts his Barcelona demons to sleep 👊#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/LWThg1iUpI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 26, 2024

MotoGP — Гран-прі Каталонії

7-й етап, 26 травня

Франческо Баньяя (Дукаті) Хорхе Мартін (Дукаті) +1.740 Марк Маркес (Дукаті) +10.491 Алейш Еспаргаро (Апрілія) +10.534 Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +15.441 Рауль Фернандес (Апрілія) +15.916 Алекс Маркес (Дукаті) +16.882 Бред Біндер (КТМ) + 18.578 Фабіо Квартараро (Ямаха) +20.477 Мігел Олівейра (Апріліа) + 20.889

Напередодні лідер Апрілії Алейш Еспаргаро, що оголосив про завершення кар'єри в кінці сезону, виграв спринт у Каталонії.

Наступний етап MotoGP відбудеться в Італії, на трасі Муджелло. Гонка Гран-прі Італії розпочнеться 2 червня, о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.