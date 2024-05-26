Баньяя вирвав перемогу на етапі MotoGP в Каталонії
Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя вирвав перемогу в межах шостого етапу мотоперегонів MotoGP, який відбувся в іспанській Каталонії.
Друге місце посів місцевий пілот Хорхе Мартін, який тривалий час лідирував на домашньому етапі. Третім фінішував ще один представник Дукаті Марк Маркес.
MotoGP — Гран-прі Каталонії
7-й етап, 26 травня
- Франческо Баньяя (Дукаті)
- Хорхе Мартін (Дукаті) +1.740
- Марк Маркес (Дукаті) +10.491
- Алейш Еспаргаро (Апрілія) +10.534
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +15.441
- Рауль Фернандес (Апрілія) +15.916
- Алекс Маркес (Дукаті) +16.882
- Бред Біндер (КТМ) + 18.578
- Фабіо Квартараро (Ямаха) +20.477
- Мігел Олівейра (Апріліа) + 20.889
Напередодні лідер Апрілії Алейш Еспаргаро, що оголосив про завершення кар'єри в кінці сезону, виграв спринт у Каталонії.
Наступний етап MotoGP відбудеться в Італії, на трасі Муджелло. Гонка Гран-прі Італії розпочнеться 2 червня, о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.