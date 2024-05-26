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Баньяя вирвав перемогу на етапі MotoGP в Каталонії

Станіслав Лисак — 26 травня, 15:48
Баньяя вирвав перемогу на етапі MotoGP в Каталонії

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя вирвав перемогу в межах шостого етапу мотоперегонів MotoGP, який відбувся в іспанській Каталонії.

Друге місце посів місцевий пілот Хорхе Мартін, який тривалий час лідирував на домашньому етапі. Третім фінішував ще один представник Дукаті Марк Маркес.

MotoGP — Гран-прі Каталонії
7-й етап, 26 травня

  1. Франческо Баньяя (Дукаті)
  2. Хорхе Мартін (Дукаті) +1.740
  3. Марк Маркес (Дукаті) +10.491
  4. Алейш Еспаргаро (Апрілія) +10.534
  5. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +15.441
  6. Рауль Фернандес (Апрілія) +15.916
  7. Алекс Маркес (Дукаті) +16.882
  8. Бред Біндер (КТМ) + 18.578
  9. Фабіо Квартараро (Ямаха) +20.477
  10. Мігел Олівейра (Апріліа) + 20.889

Напередодні лідер Апрілії Алейш Еспаргаро, що оголосив про завершення кар'єри в кінці сезону, виграв спринт у Каталонії.

Наступний етап MotoGP відбудеться в Італії, на трасі Муджелло. Гонка Гран-прі Італії розпочнеться 2 червня, о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.

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