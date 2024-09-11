Мексиканський пілот поїде за Макларен на практиці Гран-прі Мексики

Мексиканський пілот Індікар та резервний пілот Макларен у Формулі-1, Пато О'Ворд, виступить за команду на практиці Гран-прі Мексики.

Про це макларен повідомили у соцмережі X.

"Я не можу дочекатися, і це моя мрія — потрапити в болід Формули 1 перед своєю домашньою публікою, тому я зроблю все можливе, щоб допомогти команді якомога більше", — сказав Пато.

Did someone say homecoming? 🪅



A dream come true for @PatricioOWard who will drive the MCL38 in front of his home crowd during FP1 at the Mexico City GP! 🇲🇽 @ArrowMcLaren pic.twitter.com/VDYvGP0Fd6 — McLaren (@McLarenF1) September 11, 2024

Зазначимо, що 25-річний пілот є чемпіоном Indy Lights 2018 року. Раніше він вже брав участь у практиках Формули-1, у 2022 та 2023 роках О'Ворд виступав за Макларен на Гран-прі Абу-Дабі. Тож гонка у Мексиці стане його першою домашньою за кермом боліда Формули-1.

Зауважимо, що Гран-прі Мексики пройде 27 жовтня 2024 року, на Автодромі імені братів Родрігес у столиці країни — Мехіко.