Мексиканський пілот поїде за Макларен на практиці Гран-прі Мексики
Боліди Макларен
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Мексиканський пілот Індікар та резервний пілот Макларен у Формулі-1, Пато О'Ворд, виступить за команду на практиці Гран-прі Мексики.
Про це макларен повідомили у соцмережі X.
"Я не можу дочекатися, і це моя мрія — потрапити в болід Формули 1 перед своєю домашньою публікою, тому я зроблю все можливе, щоб допомогти команді якомога більше", — сказав Пато.
Зазначимо, що 25-річний пілот є чемпіоном Indy Lights 2018 року. Раніше він вже брав участь у практиках Формули-1, у 2022 та 2023 роках О'Ворд виступав за Макларен на Гран-прі Абу-Дабі. Тож гонка у Мексиці стане його першою домашньою за кермом боліда Формули-1.
Зауважимо, що Гран-прі Мексики пройде 27 жовтня 2024 року, на Автодромі імені братів Родрігес у столиці країни — Мехіко.