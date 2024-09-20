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Піастрі назвав важливішу ціль на сезон, ніж особиста перемога у загальному заліку

Руслан Травкін — 20 вересня, 11:30
Піастрі назвав важливішу ціль на сезон, ніж особиста перемога у загальному заліку
Оскар Піастрі
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Пілот команди Формули-1 Макларен Оскар Піастрі зізнався, що більше хоче перемоги у Кубку конструкторів, ніж власного тріумфу в особистому заліку.

Слова гонщика цитує RaceFans.

"Для мене утримання Маклареном лідерства у Кубку конструкторів є набагато важливішою метою.

Так, я поки що не вибув із боротьби за перемогу в чемпіонаті пілотів. Але при цьому я розумію, що мені потрібно набиратися в середньому на 10 очок більше за Ферстаппена на кожному Гран-прі. Так що так, я можу спробувати виграти всі гонки сезону, що залишилися, але для підсумкової перемоги мені все одно знадобиться певний збіг обставин. І такий варіант розвитку подій у семи перегонах поспіль не надто реалістичний.

Зрозуміло, я намагатимуся досягти максимально можливого результату по ходу кожного гоночного уїк-енду, і якщо згодом мої шанси будуть виглядати все краще – це буде приємним бонусом", – зізнався Піастрі.

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Після 17 етапів Формули-1 в лідери Кубку конструкторів вийшла команда Макларен 476 очок. Ред Булл відстає на 20 балів. Феррарі замикає третю сходинку 421.

Нагадаємо, Піастрі зумів здобути перемогу на Гран-Прі Азербайджану.

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