Піастрі назвав важливішу ціль на сезон, ніж особиста перемога у загальному заліку

Пілот команди Формули-1 Макларен Оскар Піастрі зізнався, що більше хоче перемоги у Кубку конструкторів, ніж власного тріумфу в особистому заліку.

Слова гонщика цитує RaceFans.

"Для мене утримання Маклареном лідерства у Кубку конструкторів є набагато важливішою метою.



Так, я поки що не вибув із боротьби за перемогу в чемпіонаті пілотів. Але при цьому я розумію, що мені потрібно набиратися в середньому на 10 очок більше за Ферстаппена на кожному Гран-прі. Так що так, я можу спробувати виграти всі гонки сезону, що залишилися, але для підсумкової перемоги мені все одно знадобиться певний збіг обставин. І такий варіант розвитку подій у семи перегонах поспіль не надто реалістичний.



Зрозуміло, я намагатимуся досягти максимально можливого результату по ходу кожного гоночного уїк-енду, і якщо згодом мої шанси будуть виглядати все краще – це буде приємним бонусом", – зізнався Піастрі.