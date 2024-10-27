Бондарев завершив фінальне Гран-прі Формули-4 у 2024 році

У неділю, 27 жовтня, відбулася третя гонка на сьомому етапі італійської Формули-4 – перегони на автодромі "Монца" в однойменному місті в Італії.

Український гонщик команди Формули-4 Prema Racing та пілот академії Вільямс Олександр Бондарев фінішував 25-м. Українець чудово стартував з 22 місця, але через низку проблем, зокрема погану реакцію на гальмування у 4 повороті в'їхав у чужий болід.

Через це був викликаний сейфтікар, тому гонщик опустився на 36 позицію. Загалом після трьох рестартів український пілот опинявся на 24-й та 33-й позиції, а після чергового прориву та аварії колег він пробився на 25 сходинку. Оскільки гонка закінчилася під машиною безпеки, Бондарев зафіксував результат – 25 місце.

Нагадаємо, вчора, 26 жовтня, в першій гонці Гран-прі Монци українець фінішував 12-м, показавши свій найкращий результат в Ф-4. До цього його найкращим показником була 18 позиція на третій гонці в іспанській Барселоні.

Бондарев провів своє друге Гран-прі у Формулі-4, етап в італійській Монці став завершальним у сезоні, а вже у 2025 році українець буде повноцінним гонщиком команди Prema Racing у Ф-4.

Окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за AKM Motorsport. Однак, на початку 2024 року, проєкт "Формула 1 робить ВЖЖЖ" з'ясувала, що він є росіянином. Цікаво, що Савінков потравив у аварію разом із Бондаревим.