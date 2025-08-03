Історична перемога для України: Бондарев уперше виграв гонку Формули-4

Сьогодні, 3 серпня, в межах п'ятого етапу італійської Формули-4, який проходить в Імолі, відбулася третя гонка. Цей заїзд завершився перемогою пілота команди Prema Racing Олександра Бондарева.

Провівши феноменальну кваліфікацію у п'ятницю, 1 серпня, Бондарев здобув поул на третю гонку, свій перший у кар'єрі. Це стало чудовим фундаментом до майбутньої історичної перемоги 16-річного українця.

Хоча заїзд для Бондарева розпочався не найкращим чином. Його напарник Кін Накамура-Берта, який стартував з другої позиції, краще розігнався після того, як згасли вогні світлофора. Втримуючи високий темп, японець зумів пройти українця у середині першого кола.

Більшу частину дистанції Олександр їхав другим, намагаючись наздогнати Накамура-Берту. І після невдалої атаки, якою ледь не скористався суперник, який їхав третів, численні жовті прапори та навіть виїзд машини безпеки, Бондарев все ж таки домігся свого.

За 3 хвилини до кінця гонки Олександр скористався сліп-стрімом на прямій старт-фініш, порівнявся з Накамура-Бертою та по зовнішній траєкторії обійшов напарника в першому повороті.

За той час, що залишався до фінішу, Бондарев не дав супернику жодного шансу навіть на атаку, і у підсумку вперше у своїй кар'єрі виграв гонку Формули-4.

Результат третьої гонки Формули-4 в Імолі

Топ-10 третьої гонки Формули-4 в Імолі

Подіум як загальний, так і для новачків, виявився повністю за представниками Prema Racing. На загальному з Олександром були Накамура-Берта та Ньюман Чі, а серед новачків до українця із Чі доєднався Салім Ханна.

Завдяки цій перемозі Олександр Бондарев заробив одразу 25 очок, що стане хорошою перевагою у боротьбі як в загальному заліку пілотів, так і в заліку новачків.

Зазначимо, що цей вікенд став найкращим для Олександра Бондарева в ккар'єрі у Формулі-4. У першій гонці етапу він фінішував четвертим, чим заробив 12 очок. Імола могла стати для українця ще кращою, якби другу гонку, яку він розпочав з другого місця, не скасували через аварію 15 гонщиків на самому початку заїзду.

Етап в Імолі став останнім для Формули-4 цього літа. Серія йде на тривалу перерву і повернеться тільки у вересні вікендом у Барселоні (19-21 вересня). А за тиждень до цього відбудеться другий етап E4 (колишня Euro 4) у Муджелло.