Норріс: Правила є правилами, але вони, здається, змінюються

Гонщик команди Макларен Ландо Норріс натякнув на непослідовність правил у Формулі-1.

Його слова передає RacingNews365.

"Правила є правилами, але вони, здається, змінюються. Я відчуваю, що це непослідовно після того, що сталося в Австрії. Там Макс не отримав жодного штрафу, і він отримав перевагу, виїхавши за межі траси. Це залишається складним питанням, але я думаю, що зараз це поспішне рішення.

Ми обидва старалися. Це був чудовий бій, і я дійсно отримав від нього задоволення. Було важко, тому що Макс чудово водив і захищався. Він фінішував попереду мене, тож я його вітаю", – сказав Норріс.