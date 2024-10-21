Норріс: Правила є правилами, але вони, здається, змінюються
Гонщик команди Макларен Ландо Норріс натякнув на непослідовність правил у Формулі-1.
Його слова передає RacingNews365.
"Правила є правилами, але вони, здається, змінюються. Я відчуваю, що це непослідовно після того, що сталося в Австрії. Там Макс не отримав жодного штрафу, і він отримав перевагу, виїхавши за межі траси. Це залишається складним питанням, але я думаю, що зараз це поспішне рішення.
Ми обидва старалися. Це був чудовий бій, і я дійсно отримав від нього задоволення. Було важко, тому що Макс чудово водив і захищався. Він фінішував попереду мене, тож я його вітаю", – сказав Норріс.
Наприкінці Гран-прі США Ферстаппен і Норріс вели запеклу боротьбу за третє місце. Британець обійшов суперника за титул, але зробив це за межами траси та отримав п'ять секунд штрафу.
Зазначимо, що таке рішення викликало бурю обговорень у соцмережах. Прихильники обох пілотів розділилися у своїх думках – одні вважають покарання справедливим, а інші засуджують його, кажучи, що у Норріса "вкрали" місце на подіумі. Раніше про цей інцидент висловився керівник Макларен Андреа Стелла.