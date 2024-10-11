Норріс: Ферстаппен близький до чергового титулу чемпіона

Пілот команди Макларен Ландо Норріс вважає, що його суперник із команди Ред Булл Макс Ферстаппен близький до четвертого титулу чемпіона.

Його слова передає RacingNews365.

"Навіть якщо я виграю кожну гонку, наздогнати Макса все одно буде нелегко, тому він все ще перебуває в кращій позиції. Я б волів бути на його місці, а не на своєму, і як тільки Ред Булл зрозуміють, де вони помилилися, я очікую, що вони виграють кілька гонок, розв'яжуть свої проблеми та знову стануть сильними.

Макс, безумовно, близький до перемоги. Він все ще перебуває в набагато сильнішій позиції, ніж я", – сказав Норріс.