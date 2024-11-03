Ферстаппену пощастило: Норріс прокоментував результати Гран-прі Бразилії

Пілот Макларен Ландо Норріс засмучений результатами Гран-прі Бразилії. Він вважає, що гонщику Ред Булл Максу Ферстаппену просто пощастило перемогти на етапі.

Його слова передає Sky Sports.

"Нам просто не пощастило. Мене не хвилює ретроспектива, для них це просто везіння, не більше. Ред Булл пощастило з правилом, з яким ніхто не погоджується. Можливо, вони погодилися з ним сьогодні, але кожен гонщик не погоджувався з ним у минулому.

Сьогодні це принесло користь їм, але це могло б принести користь і нам. Просто трохи не пощастило сьогодні, нічого більше. Звичайно, це розчаровує. Ферстаппен їхав добре. Йому трохи пощастило, але таке життя", – сказав Норріс.

Зауважимо, що з поулу стартував саме Ландо, а Макс через зміну двигуна починав гонку лише 17-им. Проте він захопив лідерство через те, що перед червоним прапором на 32 колі Норріс та інші лідери пішли на пітстоп, а гонщик Ред Булл та представники Альпін замінили гуму під час зупинки.