44-річна гонщиця дебютує в NASCAR Cup Series

44-річна ветеранка автоспорту Кетрін Легг найближчими вихідними дебютує в NASCAR Cup Series.

Про це повідомляє Autoweek.com. Деталі додає Motorsport.com.

Кетрін стане першою гонщицею-жінкою на гонці такого рівня з часів Даніки Патрік у 2018 році.

Лагге має досвід різних гонок, від Indycar 500 до IMSA, візьме участь у недільній гонці Shriners Children's 500 NASCAR Cup Series на 1-мильній трасі Phoenix Raceway.

Раніше Легг п’ять разів стартував у NASCAR Xfinity Series. У 2023 році вона стартувала в гонці на Road America, а в 2018 році вона стартувала в чотирьох гонках на Mid-Ohio, Road America, Richmond і Charlote Roval.

Xfinity Series – другий дивізіон після Sprint Cup Series американської гоночної серії NASCAR.

Серед інших жінок, які брали участь у Cup Series, Даніка Патрік має найбільше стартів серед усіх жінок-пілотів в історії спорту, провівши 191 гонку. Однак саме Сара Крістіан у першому сезоні NASCAR (1949) показала найкращий результат, посівши п’яте місце в Піттсбурзі.

Нагадаємо, два тижні тому на міжнародній трасі Daytona International Speedway, Дайтона, штат Флорида, завершилася 67-ма гонка Daytona 500. Переможцем став пілот команди Hendrick Motorsports Вільям Байрон, який тріумфував другий рік поспіль.