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Команда Ред Булл у MotoGP збирається залишити серію у 2026 році

Олексій Погорелов — 30 грудня 2024, 14:39
Команда Ред Булл у MotoGP збирається залишити серію у 2026 році
КТМ
Motorsport

Команда КТМ, яку спонсує Ред Булл, збирається залишити MotoGP та усі класи, які підтримуються серією (Moto 3 та Moto 2), у 2026 році.

Про це повідомляє Autosport.

За інформацією джерела, таке рішення пов'язане з масштабною реструктуризацією австрійського колектива під управлінням адміністрації.

Саме 20 грудня вперше публічно було згадано про потенційний вихід команди з MotoGP.

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У звіті, представленому Alpenlandischer Kreditorenverband (AKV) після зустрічі з кредиторами в Австрії, було зазначено, що "з метою скорочення витрат планується вихід з MotoGP Moto3/Moto2".

Тепер австрійська газета Der Standard повідомила, що "KTM хоче попрощатися з мотоспортом, зокрема з шосейно-кільцевими гоночними серіями MotoGP, Moto3 і Moto2, починаючи з сезону 2026 року".

KTM має чинні контракти з чотирма гонщиками Педро Акостою, Бредом Біндером, Маверіком Віналесом та Енеа Бастіаніні до кінця сезону 2026 року.

Повідомляється, що відділ автоспорту в Мюндерфінгу веде переговори з потенційними інвесторами про своє майбутнє.

З 29 листопада КТМ перебуває під самоуправлінням, а її материнська компанія нещодавно подала план реструктуризації відповідно до Указу про реструктуризацію (ReO).

MotoGP Ред Булл

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