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П'яна молодь двічі розгромила меморіал Сенни в Імолі

Руслан Травкін — 30 грудня 2024, 14:11
П'яна молодь двічі розгромила меморіал Сенни в Імолі
Cкріншот

Меморіал Айртону Сенні в місті Імола (Італія) протягом місяця двічі атакували вандали.

Про це пише Motorsport.uol.com.br.

Повідомляється, що місцева п'яна молодь нападала на меморіал 19 та 24 грудня.

Пам’ятник, присвячений покійному бразильському пілоту, містить статую, прапори та транспаранти. Сам монумент не постраждав, але було спалено кілька банерів та прапорів.

Айртон тричі (1988, 1990 та 1991) ставав чемпіоном Формули 1. Він загинув 1 травня 1994 року під час Гран-прі Сан-Марино в Імолі. 

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