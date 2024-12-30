П'яна молодь двічі розгромила меморіал Сенни в Імолі

Меморіал Айртону Сенні в місті Імола (Італія) протягом місяця двічі атакували вандали.

Про це пише Motorsport.uol.com.br.

Повідомляється, що місцева п'яна молодь нападала на меморіал 19 та 24 грудня.

🚨| Ayrton Senna monument in Imola gets vandalised:



— The Ayrton Senna monument in Imola was damaged multiple times last month, according to Italian media. While the statue itself remained intact, the surrounding area was destroyed.



— The monument, dedicated to the late… pic.twitter.com/eH8BwYVbUL — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) December 30, 2024

Пам’ятник, присвячений покійному бразильському пілоту, містить статую, прапори та транспаранти. Сам монумент не постраждав, але було спалено кілька банерів та прапорів.

Айртон тричі (1988, 1990 та 1991) ставав чемпіоном Формули 1. Він загинув 1 травня 1994 року під час Гран-прі Сан-Марино в Імолі.