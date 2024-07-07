Баньяя через аварію Мартіна здобув перемогу на Гран-прі Німеччини
Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на дев'ятому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Німеччини.
Італієць, який стартував третім, впевнено розпочав гонку. На першому колі розібрався з Мігелем Олівейрой, а на другому — обійшов переможця кваліфікації, іспанця Хорхе Мартіна. Згодом, "Мартинатор" зумів переломити хід перегонів та вже на сьомому колі повернув собі лідерство і впевнено йшов до тріумфу на Гран-прі.
Ключовий момент відбувся на передостанньому колі, коли Мартін не зміг вписатися у перший поворот та достроково закінчив перегони, віддавши перемогу Баньяї.
MotoGP — Гран-прі Німеччини
9-й етап, 7 липня
- Франческо Баньяя (Дукаті) — 30 кіл
- Марк Маркес (Дукаті) +3,804
- Алекс Маркес (Дукаті) +4,334
- Енеа Бастіаніні (Дукаті) +5,317
- Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +5,557
- Мігель Олівейра (TrackHouse) +10,481
- Педро Акошта (GASGAS) +14,746
- Марко Безеччі (Pertamina) +14,930
- Бред Біндер (КТМ) +15,084
- Рауль Фернандес (TrackHouse) +22,368
Зазначимо, що це четверта перемога поспіль для італійця. До цього пілот Дукаті тріумфував у Нідерландах.
У загальному заліку пілотів Баньяя вийшов на перше місце.
Особистий залік
Наступний етап MotoGP відбудеться у Великій Британії. Гонка запланована на 4 серпня. Початок — о 15:00 за київським часом.