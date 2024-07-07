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Баньяя через аварію Мартіна здобув перемогу на Гран-прі Німеччини

Владислав Уткін — 7 липня, 16:53
Баньяя через аварію Мартіна здобув перемогу на Гран-прі Німеччини

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на дев'ятому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Німеччини.

Італієць, який стартував третім, впевнено розпочав гонку. На першому колі розібрався з Мігелем Олівейрой, а на другому — обійшов переможця кваліфікації, іспанця Хорхе Мартіна. Згодом, "Мартинатор" зумів переломити хід перегонів та вже на сьомому колі повернув собі лідерство і впевнено йшов до тріумфу на Гран-прі.

Ключовий момент відбувся на передостанньому колі, коли Мартін не зміг вписатися у перший поворот та достроково закінчив перегони, віддавши перемогу Баньяї.

MotoGP — Гран-прі Німеччини
9-й етап, 7 липня

  1. Франческо Баньяя (Дукаті) — 30 кіл
  2. Марк Маркес (Дукаті) +3,804
  3. Алекс Маркес (Дукаті) +4,334
  4. Енеа Бастіаніні (Дукаті) +5,317
  5. Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +5,557
  6. Мігель Олівейра (TrackHouse) +10,481
  7. Педро Акошта (GASGAS) +14,746
  8. Марко Безеччі (Pertamina) +14,930
  9. Бред Біндер (КТМ) +15,084
  10. Рауль Фернандес (TrackHouse) +22,368

Зазначимо, що це четверта перемога поспіль для італійця. До цього пілот Дукаті тріумфував у Нідерландах.

У загальному заліку пілотів Баньяя вийшов на перше місце.

Особистий залік

Наступний етап MotoGP відбудеться у Великій Британії. Гонка запланована на 4 серпня. Початок — о 15:00 за київським часом.

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