Баньяя через аварію Мартіна здобув перемогу на Гран-прі Німеччини

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на дев'ятому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Німеччини.

Італієць, який стартував третім, впевнено розпочав гонку. На першому колі розібрався з Мігелем Олівейрой, а на другому — обійшов переможця кваліфікації, іспанця Хорхе Мартіна. Згодом, "Мартинатор" зумів переломити хід перегонів та вже на сьомому колі повернув собі лідерство і впевнено йшов до тріумфу на Гран-прі.

Ключовий момент відбувся на передостанньому колі, коли Мартін не зміг вписатися у перший поворот та достроково закінчив перегони, віддавши перемогу Баньяї.

MotoGP — Гран-прі Німеччини

9-й етап, 7 липня

Франческо Баньяя (Дукаті) — 30 кіл Марк Маркес (Дукаті) +3,804 Алекс Маркес (Дукаті) +4,334 Енеа Бастіаніні (Дукаті) +5,317 Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +5,557 Мігель Олівейра (TrackHouse) +10,481 Педро Акошта (GASGAS) +14,746 Марко Безеччі (Pertamina) +14,930 Бред Біндер (КТМ) +15,084 Рауль Фернандес (TrackHouse) +22,368

Зазначимо, що це четверта перемога поспіль для італійця. До цього пілот Дукаті тріумфував у Нідерландах.

У загальному заліку пілотів Баньяя вийшов на перше місце.

Особистий залік

Наступний етап MotoGP відбудеться у Великій Британії. Гонка запланована на 4 серпня. Початок — о 15:00 за київським часом.