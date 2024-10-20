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MotoGP. Маркес на фініші був краще за Мартіна і виграв Гран-прі Австралії

Руслан Травкін — 20 жовтня, 07:55
MotoGP. Маркес на фініші був краще за Мартіна і виграв Гран-прі Австралії
Марк Маркес
x.com/MotoGP

Гонщик MotoGP Марк Маркес, який виступає за команду Gresini Racing, здобув перемогу на Гран-прі Австралії.

На останніх колах між Маркесом та лідером загального заліку Хорхе Мартіном (Prima Pramac Racing) розгорнулася боротьба за перше місце. 31-річний Маркес менше ніж на секунду випередив свого земляка. Для нього це третя перемога у сезоні.

Чинний чемпіон Франческо Баньяя з команди Дукаті фінішував третім. Тепер він відстає від Мартіна на 20 очок.

Результати гонки:

x.com/MotoGP
x.com/MotoGP
x.com/MotoGP

Таблиця:

x.com/MotoGP

Нагадаємо, що Мартін став переможцем спринту на Гран-прі Австралії.

MotoGP автоспорт Франческо Баньяя Хорхе Мартін Марк Маркес

MotoGP

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