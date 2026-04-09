Відомий мотогонщик зазнав важких травм під час тестів у Сепангу

Олег Дідух — 9 квітня 2026, 14:03
Алеш Еспаргаро
Відомий іспанський мотогонщик Алеш Еспаргаро отримав серйозні травми внаслідок падіння під час тестів MotoGP на трасі в Сепангу.

Про це повідомив сам спортсмен на своїй сторінці в Instagram.

Еспаргаро, який зараз є тест-пілотом Honda, працював над вдосконаленням байка команди на поточний сезон, а також тестував прототип 2027 року, який відкриває дорогу до нового технічного регламенту.

Під час роботи заїзду на прототипі 2027 року Еспаргаро впав, внаслідок чого отримав численні забої, а також переломи 4 хребців. На щастя, спинний мозок 36-річного іспанця не постраждав.

Падіння Еспаргаро трапилося у вівторок, 7 квітня. Після двох днів у лікарні Алешу дали добро на повернення додому.

Нагадаємо, минулого року Еспаргаро пробував свої сили у професійному велоспорті.

