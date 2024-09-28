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MotoGP. Мартін виграв кваліфікацію Гран-прі Індонезії, Беззекі став другим після вильоту

Андрій Яросименко — 28 вересня, 09:57
MotoGP. Мартін виграв кваліфікацію Гран-прі Індонезії, Беззекі став другим після вильоту
Getty images

Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув поул на кваліфікації Гран-прі Індонезії.

Іспанець показав найкращий результат, встановивши абсолютний рекорд кола – 1:29,088. Зазначимо, що попередній рекорд належав Луці Маріні – 1:29,978.

Другий результат належить Марко Беззекі, який на 16-му повороті вилетів з мотоцикла, але зміг повернутися в гонку з неймовірним показником.

Третю позицію на стартовій решітці Гран-прі Індонезії займатиме Педро Акоста, який відстав від лідера кваліфікації на 0,583 секунди.

Чинний чемпіон світу Франческо Баньяя та його напарник Енеа Бастіаніні показали четвертий та п'ятий результати відповідно.

MotoGP – кваліфікація Гран-прі Індонезії
28 вересня

  1. Хорхе Мартін (Prima Pramac Racing) 1:29,088
  2. Марко Беззеккі (Pertamina Enduro VR46) +0,535
  3. Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3) +0,583
  4. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +0,657
  5. Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo) +0,704
  6. Фабіо Куартараро (Monster Energy Yamaha) +0,760
  7. Йоганн Зарко (CASTROL Honda LCR) +0,854
  8. Фабіо Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro VR46) +0,875
  9. Франко Морбіделлі (Prima Pramac Racing) +1,019
  10. Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +1,330

В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (341 очко), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (317), а трійку лідерів замикає Енеа Бастіаніні (382), який на один бал випереджає Мартіна Маркеса.

З величезним відривом на п'ятому місці особистого заліку розташувався Бред Біндер (165).

Зазначимо, що головна гонка Гран-прі Індонезії відбудеться завтра, 29 вересня. Початок – о 10:00 за київським часом.

Нагадаємо, на Гран-прі Емілії-Романьї перемогу здобув італійський гонщик Дукаті Енеа Бастіаніні. На останньому колі він сенсаційно обійшов Мартіна, та здобув для своєї команди соту перемогу у прем'єр-класі.

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін Марк Маркес Енеа Бастіаніні

MotoGP

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