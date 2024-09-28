MotoGP. Мартін виграв кваліфікацію Гран-прі Індонезії, Беззекі став другим після вильоту
Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув поул на кваліфікації Гран-прі Індонезії.
Іспанець показав найкращий результат, встановивши абсолютний рекорд кола – 1:29,088. Зазначимо, що попередній рекорд належав Луці Маріні – 1:29,978.
Другий результат належить Марко Беззекі, який на 16-му повороті вилетів з мотоцикла, але зміг повернутися в гонку з неймовірним показником.
Третю позицію на стартовій решітці Гран-прі Індонезії займатиме Педро Акоста, який відстав від лідера кваліфікації на 0,583 секунди.
Чинний чемпіон світу Франческо Баньяя та його напарник Енеа Бастіаніні показали четвертий та п'ятий результати відповідно.
- Хорхе Мартін (Prima Pramac Racing) 1:29,088
- Марко Беззеккі (Pertamina Enduro VR46) +0,535
- Педро Акоста (Red Bull GASGAS Tech3) +0,583
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) +0,657
- Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo) +0,704
- Фабіо Куартараро (Monster Energy Yamaha) +0,760
- Йоганн Зарко (CASTROL Honda LCR) +0,854
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Pertamina Enduro VR46) +0,875
- Франко Морбіделлі (Prima Pramac Racing) +1,019
- Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +1,330
В особистому заліку пілотів наразі лідирує Мартін Хорхе (341 очко), його найближчим переслідувачем залишається Франческо Баньяя (317), а трійку лідерів замикає Енеа Бастіаніні (382), який на один бал випереджає Мартіна Маркеса.
З величезним відривом на п'ятому місці особистого заліку розташувався Бред Біндер (165).
Зазначимо, що головна гонка Гран-прі Індонезії відбудеться завтра, 29 вересня. Початок – о 10:00 за київським часом.
Нагадаємо, на Гран-прі Емілії-Романьї перемогу здобув італійський гонщик Дукаті Енеа Бастіаніні. На останньому колі він сенсаційно обійшов Мартіна, та здобув для своєї команди соту перемогу у прем'єр-класі.