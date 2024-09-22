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MotoGP. Бастіаніні на останньому колі вирвав у Мартіна перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї

Андрій Яросименко — 22 вересня, 14:53
MotoGP. Бастіаніні на останньому колі вирвав у Мартіна перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї
MotoGP

Гонщик MotoGP Енеа Бастіаніні, який виступає за команду Дукаті, здобув перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї

Лідер особистого заліку пілотів Мартін Хорхе вдало обійшов Франческо Баньяя та Бастіаніні на 24 колі, та зберігав першість до кінця гонки.

Варто зазначити, що італійці намагаючись наздогнати Мартіна, втрапили у декілька небезпечних епізодів, через що Баньяя не впорався зі входом у поворот, та вилетів з-за керма, не маючи змоги продовжити гонку за першість зі своїм суперником в особистому заліку.

На останньому колі Бастіаніні сенсаційно обійшов Мартіна, та здобув для своєї команди соту перемогу у прем'єр-класі.

Результати Гран-прі Емілії-Романьї

  1. Енеа Бастіаніні (Дукаті) 41:14.653
  2. Мартін Хорхе (Prima) +5.002
  3. Маркес Марк (Gresini) +7.848
  4. Беццеккі Марко (Ендуро) +9.200
  5. Морбіделлі Франко (Prima) +13.601
  6. Віньялес Маверік (Aprilia) +15.484
  7. Квартараро Фабіо (Ямаха) +20.922
  8. Еспаргаро Алеїч (Aprilia) +20.922
  9. Маркес Алекс (Gresini) +27.704
  10. Олівейра Мігел (Trackhouse) +31.891

Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув італієць Франческо Баньяя. Друге місце посів Хорхе Мартін, а трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні.

MotoGP Франческо Баньяя Марк Маркес

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