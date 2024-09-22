MotoGP. Бастіаніні на останньому колі вирвав у Мартіна перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї

Гонщик MotoGP Енеа Бастіаніні, який виступає за команду Дукаті, здобув перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї

Лідер особистого заліку пілотів Мартін Хорхе вдало обійшов Франческо Баньяя та Бастіаніні на 24 колі, та зберігав першість до кінця гонки.

Варто зазначити, що італійці намагаючись наздогнати Мартіна, втрапили у декілька небезпечних епізодів, через що Баньяя не впорався зі входом у поворот, та вилетів з-за керма, не маючи змоги продовжити гонку за першість зі своїм суперником в особистому заліку.

На останньому колі Бастіаніні сенсаційно обійшов Мартіна, та здобув для своєї команди соту перемогу у прем'єр-класі.

Home glory for the Beast! 😎@bestia23 steals the show in the last lap and takes @ducaticorse's 100th premier class victory! 🏆#EmiliaRomagnaGP🏁 pic.twitter.com/Yb2nIhIKea — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 22, 2024

Результати Гран-прі Емілії-Романьї

Енеа Бастіаніні (Дукаті) 41:14.653 Мартін Хорхе (Prima) +5.002 Маркес Марк (Gresini) +7.848 Беццеккі Марко (Ендуро) +9.200 Морбіделлі Франко (Prima) +13.601 Віньялес Маверік (Aprilia) +15.484 Квартараро Фабіо (Ямаха) +20.922 Еспаргаро Алеїч (Aprilia) +20.922 Маркес Алекс (Gresini) +27.704 Олівейра Мігел (Trackhouse) +31.891

Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув італієць Франческо Баньяя. Друге місце посів Хорхе Мартін, а трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні.