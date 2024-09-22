MotoGP. Бастіаніні на останньому колі вирвав у Мартіна перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї
Гонщик MotoGP Енеа Бастіаніні, який виступає за команду Дукаті, здобув перемогу на Гран-прі Емілії-Романьї
Лідер особистого заліку пілотів Мартін Хорхе вдало обійшов Франческо Баньяя та Бастіаніні на 24 колі, та зберігав першість до кінця гонки.
Варто зазначити, що італійці намагаючись наздогнати Мартіна, втрапили у декілька небезпечних епізодів, через що Баньяя не впорався зі входом у поворот, та вилетів з-за керма, не маючи змоги продовжити гонку за першість зі своїм суперником в особистому заліку.
На останньому колі Бастіаніні сенсаційно обійшов Мартіна, та здобув для своєї команди соту перемогу у прем'єр-класі.
Результати Гран-прі Емілії-Романьї
- Енеа Бастіаніні (Дукаті) 41:14.653
- Мартін Хорхе (Prima) +5.002
- Маркес Марк (Gresini) +7.848
- Беццеккі Марко (Ендуро) +9.200
- Морбіделлі Франко (Prima) +13.601
- Віньялес Маверік (Aprilia) +15.484
- Квартараро Фабіо (Ямаха) +20.922
- Еспаргаро Алеїч (Aprilia) +20.922
- Маркес Алекс (Gresini) +27.704
- Олівейра Мігел (Trackhouse) +31.891
Напередодні в суботньому спринті перемогу здобув італієць Франческо Баньяя. Друге місце посів Хорхе Мартін, а трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні.