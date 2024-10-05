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MotoGP. Баньяя виграв спринт Гран-прі Японії через падіння Акости

Андрій Яросименко — 5 жовтня, 11:35
MotoGP. Баньяя виграв спринт Гран-прі Японії через падіння Акости
MotoGP

Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем спринтерської гонки Гран-прі Японії.

Друге місце посів ще один італієць Енеа Бастіаніні, який також виступає за Ducati Lenovo Team. Третій – іспанець Марк Маркес з Gresini Racing.

Акоста спочатку був лідером гонки, поки не зійшов за чотири кола до кінця, залишивши перемогу для Баньяя, який був позаду нього і випередив свого напарника по команді Енеа Бастіаніні.

Також 27-річний італієць обійшов іспанця Марка Маркеса, який не зміг завоювати поул-позицію на кваліфікації, оскільки його кращий час кола був анульований за перетин меж траси.

На останніх кількох колах Баньяя успішно відбився від атак напарника, а сам Бастіаніні оборонявся від Маркеса. Восьмиразовий чемпіон ненадовго випередив італійця на передостанньому колі, але не зміг закріпити позицію і був змушений задовольнитися третім місцем.

Таким чином, Баньяя здобув перемогу і скоротив до 15 очок відставання від лідера чемпіонату Хорхе Мартіна, який фінішував четвертим.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Баньяя за перемогу заробив 12 залікових балів, Бастіаніні 9 за друге, а Маркес – 7 за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Гран-Прі Японії
Спринт, 5 жовтня

  1. Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 21:01.074
  2. Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +0.181
  3. Марк Маркес (Gresini Racing) +0.349
  4. Хорхе Мартін (Prima Pramac) +2.498
  5. Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +4.326
  6. Ді Джаннатоніо (Pertamina Enduro) +4.446
  7. Алекс Маркес (Gresini Racing MotoGP) +11.444
  8. Джек Міллер (Red Bull KTM Factory Racing) +11.875
  9. Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +11.947
  10. Марко Бецеккі (Pertamina Enduro) +12.299

Наразі в особистому заліку пілотів лідирує Хорхе Мартін (372), його наздоганяє Франческо Баньяя (357), на третьому місці розташувався напарник італійця Енеа Бастіаніні (300), на четвертому Марк Маркес (295), а п'ятірку лідерів замикає Педро Акоста (181).

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін Марк Маркес Енеа Бастіаніні

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