MotoGP. Баньяя виграв спринт Гран-прі Японії через падіння Акости
Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем спринтерської гонки Гран-прі Японії.
Друге місце посів ще один італієць Енеа Бастіаніні, який також виступає за Ducati Lenovo Team. Третій – іспанець Марк Маркес з Gresini Racing.
Акоста спочатку був лідером гонки, поки не зійшов за чотири кола до кінця, залишивши перемогу для Баньяя, який був позаду нього і випередив свого напарника по команді Енеа Бастіаніні.
Також 27-річний італієць обійшов іспанця Марка Маркеса, який не зміг завоювати поул-позицію на кваліфікації, оскільки його кращий час кола був анульований за перетин меж траси.
На останніх кількох колах Баньяя успішно відбився від атак напарника, а сам Бастіаніні оборонявся від Маркеса. Восьмиразовий чемпіон ненадовго випередив італійця на передостанньому колі, але не зміг закріпити позицію і був змушений задовольнитися третім місцем.
Таким чином, Баньяя здобув перемогу і скоротив до 15 очок відставання від лідера чемпіонату Хорхе Мартіна, який фінішував четвертим.
Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Баньяя за перемогу заробив 12 залікових балів, Бастіаніні 9 за друге, а Маркес – 7 за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.
- Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 21:01.074
- Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +0.181
- Марк Маркес (Gresini Racing) +0.349
- Хорхе Мартін (Prima Pramac) +2.498
- Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +4.326
- Ді Джаннатоніо (Pertamina Enduro) +4.446
- Алекс Маркес (Gresini Racing MotoGP) +11.444
- Джек Міллер (Red Bull KTM Factory Racing) +11.875
- Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +11.947
- Марко Бецеккі (Pertamina Enduro) +12.299
Наразі в особистому заліку пілотів лідирує Хорхе Мартін (372), його наздоганяє Франческо Баньяя (357), на третьому місці розташувався напарник італійця Енеа Бастіаніні (300), на четвертому Марк Маркес (295), а п'ятірку лідерів замикає Педро Акоста (181).