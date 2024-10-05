MotoGP. Баньяя виграв спринт Гран-прі Японії через падіння Акости

Італійський мотогонщик команди Ducati Lenovo Team Франческо Баньяя став переможцем спринтерської гонки Гран-прі Японії.

Друге місце посів ще один італієць Енеа Бастіаніні, який також виступає за Ducati Lenovo Team. Третій – іспанець Марк Маркес з Gresini Racing.

Акоста спочатку був лідером гонки, поки не зійшов за чотири кола до кінця, залишивши перемогу для Баньяя, який був позаду нього і випередив свого напарника по команді Енеа Бастіаніні.

Також 27-річний італієць обійшов іспанця Марка Маркеса, який не зміг завоювати поул-позицію на кваліфікації, оскільки його кращий час кола був анульований за перетин меж траси.

They certainly got sooo close at the end and now we know why 🔥



Check out what @PeccoBagnaia, @Bestia23 and @marcmarquez93 had to say after that #TissotSprint 🙌#JapaneseGP 🇯🇵 | VIDEO 👇https://t.co/huKijFpuXn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

На останніх кількох колах Баньяя успішно відбився від атак напарника, а сам Бастіаніні оборонявся від Маркеса. Восьмиразовий чемпіон ненадовго випередив італійця на передостанньому колі, але не зміг закріпити позицію і був змушений задовольнитися третім місцем.

Таким чином, Баньяя здобув перемогу і скоротив до 15 очок відставання від лідера чемпіонату Хорхе Мартіна, який фінішував четвертим.

The gap once again gets closer in the #MotoGP standings 🤏



What surprises will be in store for us tomorrow? 🤔#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/19Wyp4NZDx — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок – Баньяя за перемогу заробив 12 залікових балів, Бастіаніні 9 за друге, а Маркес – 7 за третю сходинку. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

Гран-Прі Японії

Спринт, 5 жовтня

Франческо Баньяя (Ducati Lenovo Team) – 21:01.074 Енеа Бастіаніні (Ducati Lenovo Team) +0.181 Марк Маркес (Gresini Racing) +0.349 Хорхе Мартін (Prima Pramac) +2.498 Франко Морбіделлі (Prima Pramac) +4.326 Ді Джаннатоніо (Pertamina Enduro) +4.446 Алекс Маркес (Gresini Racing MotoGP) +11.444 Джек Міллер (Red Bull KTM Factory Racing) +11.875 Маверік Віньялес (Aprilia Racing) +11.947 Марко Бецеккі (Pertamina Enduro) +12.299

Наразі в особистому заліку пілотів лідирує Хорхе Мартін (372), його наздоганяє Франческо Баньяя (357), на третьому місці розташувався напарник італійця Енеа Бастіаніні (300), на четвертому Марк Маркес (295), а п'ятірку лідерів замикає Педро Акоста (181).