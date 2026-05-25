Розенквіст з найменшим відривом в історії став переможцем Індіанаполіс 500
34-річний шведський автогонщик MSR Фелікс Розенквіст з рекордом став переможцем 110-ї гонки в історії Індіанаполіс 500.
Розенквіст у запеклій боротьбі випередив американця, який представляє Team Penske, Девіда Малукаса на останніх секундах. Це стало рекордом змагань. Розрив на фініші склав усього 0.0233 секунди. Шведський автогонщик перетнув фінішну лінію лише на половину довжини боліда. Партнер по команді Макуласа новозеландець Скотт Маклафлін фінішував третім.
Також ця гонка відзначилася рекордною кількістю змін лідера – Розенквіст фінішував першим після 70 змін лідера, що перевершило попереднє досягнення 2013 року. Раніше цей рекорд належав Тоні Канану, він фінішував після 68 змін.
Результати Індіанаполіс 500 (топ-10).
- Фелікс Розенквіст (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian)
- Девід Малукас (Team Penske) +0.023
- Скотт Маклафлін (Team Penske) +0.421
- Пато О'Ворд (Arrow McLaren) +0.427
- Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian) +0.436
- Рінус ван Кальмтут (Juncos Hollinger Racing) +1.076
- Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1.095
- Сантіно Ферруччі (A.J. Foyt Enterprises) +1.575
- Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +2.073
- Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +2.451
Нагадаємо, що минулого року іспанський автогонщик Алекс Палу уперше в кар'єрі виграв Індіанаполіс 500.