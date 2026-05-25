Розенквіст з найменшим відривом в історії став переможцем Індіанаполіс 500

34-річний шведський автогонщик MSR Фелікс Розенквіст з рекордом став переможцем 110-ї гонки в історії Індіанаполіс 500.

Розенквіст у запеклій боротьбі випередив американця, який представляє Team Penske, Девіда Малукаса на останніх секундах. Це стало рекордом змагань. Розрив на фініші склав усього 0.0233 секунди. Шведський автогонщик перетнув фінішну лінію лише на половину довжини боліда. Партнер по команді Макуласа новозеландець Скотт Маклафлін фінішував третім.

Також ця гонка відзначилася рекордною кількістю змін лідера – Розенквіст фінішував першим після 70 змін лідера, що перевершило попереднє досягнення 2013 року. Раніше цей рекорд належав Тоні Канану, він фінішував після 68 змін.

Результати Індіанаполіс 500 (топ-10).

Фелікс Розенквіст (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian) Девід Малукас (Team Penske) +0.023 Скотт Маклафлін (Team Penske) +0.421 Пато О'Ворд (Arrow McLaren) +0.427 Маркус Армстронг (Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian) +0.436 Рінус ван Кальмтут (Juncos Hollinger Racing) +1.076 Алекс Палоу (Chip Ganassi Racing) +1.095 Сантіно Ферруччі (A.J. Foyt Enterprises) +1.575 Ромен Грожан (Dale Coyne Racing) +2.073 Такума Сато (Rahal Letterman Lanigan Racing) +2.451

Нагадаємо, що минулого року іспанський автогонщик Алекс Палу уперше в кар'єрі виграв Індіанаполіс 500.