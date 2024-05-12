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Мартін виграв гонку MotoGP в Ле-Мані

— 12 травня, 17:27
Мартін виграв гонку MotoGP в Ле-Мані

Іспанський гонщик Дукаті Хорхе Мартін виграв 6 етап мотоперегонів MotoGP, який відбувся у Ле-Мані (Франція).

Друге місце посів Марк Маркес, третім фінішував чинний чемпіон світу італієць Франческо Баньяя.

MotoGP — Гран-прі Франції

Гонка, 12 травня

1. Хорхе Мартін (Дукаті) 41:23.709.

2. Марк Маркес (Дукаті) +0.446.

3. Франческо Баньяя (Дукаті) +0.585.

4. Енеа Бастьяніні (Дукаті) +2.206.

5. Маверік Віньялес (Апріліа) +4.053.

6. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +9.480.

7. Франко Морбіделлі (Дукаті) +9.868.

8. Бред Біндер (КТМ) 10.353.

9. Альош Еспаргаро (Апрілья) +11.392.

10. Алекс Маркес (Дукаті) +13.442.

Напередодні Мартін виграв спринтерські перегони. Він лідирував усю гонку та фінішував першим з відривом від Марка Маркеса у 2.280 сек.

Наразі іспанець очолює особистий залік гонщиків — у його активі 129 очок. Другим розташувався Франческо Баньяя з 91 заліковим балом, а топ-3 замикає Маркес — 89.

Наступний етап MotoGP відбудеться в Іспанії з 26 травня.

Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін Марк Маркес

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