Мартін виграв гонку MotoGP в Ле-Мані
Іспанський гонщик Дукаті Хорхе Мартін виграв 6 етап мотоперегонів MotoGP, який відбувся у Ле-Мані (Франція).
Друге місце посів Марк Маркес, третім фінішував чинний чемпіон світу італієць Франческо Баньяя.
MotoGP — Гран-прі Франції
Гонка, 12 травня
1. Хорхе Мартін (Дукаті) 41:23.709.
2. Марк Маркес (Дукаті) +0.446.
3. Франческо Баньяя (Дукаті) +0.585.
4. Енеа Бастьяніні (Дукаті) +2.206.
5. Маверік Віньялес (Апріліа) +4.053.
6. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +9.480.
7. Франко Морбіделлі (Дукаті) +9.868.
8. Бред Біндер (КТМ) 10.353.
9. Альош Еспаргаро (Апрілья) +11.392.
10. Алекс Маркес (Дукаті) +13.442.
Напередодні Мартін виграв спринтерські перегони. Він лідирував усю гонку та фінішував першим з відривом від Марка Маркеса у 2.280 сек.
Наразі іспанець очолює особистий залік гонщиків — у його активі 129 очок. Другим розташувався Франческо Баньяя з 91 заліковим балом, а топ-3 замикає Маркес — 89.
Наступний етап MotoGP відбудеться в Іспанії з 26 травня.
Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP.