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Марко відреагував на чутки про перехід Ферстаппена в Астон Мартін

Андрій Яросименко — 15 вересня, 13:00
Марко відреагував на чутки про перехід Ферстаппена в Астон Мартін
Макс Ферстаппен

Радник команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко вважає, що чутки про перехід Макса Ферстаппена в Астон Мартін дивні, хоча мають місце бути.

Його слова передає Racingnews365.

"Не знаю звідки беруться чутки про перехід Макса в Астон Мартін, це дивно, він зараз думає лише про перемогу в чемпіонаті. Але я зрозумію інтерес до нього. Будь-який розумний бос команди повинен бути зацікавлений у Максі. І він завжди хоче бути в машині, на якій зможе стати чемпіоном світу", – сказав фахівець.

В сезоні-2023 Астон Мартін 8 раз фінішували на подіумі, тоді як у поточному сезоні найкращим результатом за 16 етапів є п'яте місце Фернандо Алонсо на Гран-прі Саудівської Аравії.

Нагадаємо, напередодні Астон Мартін оголосили про приєднання колишнього головного інженера Ред Булл Едріана Ньюї, він буде керуючим технічним партнером, та займатиметься побудовою боліда на 2026 рік.

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