Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Австрії.

Друге та треті місця посіли гонщики Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі.

Шарль Леклер (Феррарі)

Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 30 червня. Початок — о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, Гран-прі Іспанії, яке відбулося минулого тижня, також виграв Макс Ферстаппен.