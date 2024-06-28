Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Австрії
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Австрії.
Друге та треті місця посіли гонщики Макларен Ландо Норріс та Оскар Піастрі.
Результати кваліфікації
Макс Ферстаппен (Ред Булл)
Ландо Норріс (Макларен)
Оскар Піастрі (Макларен)
Джордж Рассел (Мерседес)
Карлос Сайнс (Феррарі)
Льюїс Хемілтон (Мерседес)
Серхіо Перес (Ред Булл)
Естебан Окон (Альпін)
П’єр Гаслі (Альпін)
Шарль Леклер (Феррарі)
Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 30 червня. Початок — о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, Гран-прі Іспанії, яке відбулося минулого тижня, також виграв Макс Ферстаппен.