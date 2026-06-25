Феррарі підтвердила першу модернізацію двигуна на Гран-прі Австрії

Технічний директор Енріко Гвальтьєрі Феррарі підтвердив перше оновлення двигуна на Гран-прі Австрії.

Його слова наводить RacingNews365.

Скудерія збирається використовувати свій перший жетон для додаткової модернізації в межах ADUO (Додаткові можливості розвитку та модернізації).

"Зараз уся команда на базі працює без упину, щоб максимально ефективно використати додаткові можливості, які надає механізм ADUO... Оновлення, яке ми привозимо до Шпільберга, порівняно незначне. Воно стало результатом роботи, виконаної за останні тижні. Цей крок ідеально втілює ключові принципи нашого спорту: безперервне вдосконалення, швидке реагування та впровадження нових здобутків за першої ж нагоди".

Водночас Шарля Леклера під час першого тренування замінить гонщик академії Феррарі Діно Беганович. Це дозволить команді виконати половину обов'язкового правила щодо використання новачка у чотирьох перших практиках протягом сезону.

Нагадаємо, що міжнародна автомобільна федерація (ФІА) визначила двигун Феррарі третім за потужністю, проте перегляне результати свого рейтингу ADUO після запиту від команди Ред Булл.

Зазначимо, що ADUO (Additional Development and Update Opportunities) – це нова система, запроваджена ФІА для сезону Формули-1 2026 року, призначена для вирівнювання продуктивності двигунів.

Гран-прі Австрії 2026 року відбудеться у неділю, 28 червня, на автодромі "Ред Булл Ринг". Головна гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.