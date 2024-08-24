Дубль для Макларен та друге місце Ферстаппена: результати кваліфікації Гран-прі Нідерландів

Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 в Нідерландах. Найкращий час показав пілот Макларен Ландо Норріс.

Друге місце посів гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, він мав шанси здобути перемогу, але поступився британцю. Трійку лідерів замкнув напарник Норріса — Оскар Піастрі.

Результати кваліфікації

Ландо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Оскар Піастрі (Макларен) Джордж Рассел (Мерседес) Серхіо Перес (Ред Булл) Шарль Леклер (Феррарі) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Алекс Албон (Вільямс) Ленс Стролл (Астон Мартін) П'єр Гаслі (Альпін)

Зазначимо, що це перша кваліфікація після літньої перерви у Формулі-1. Напередодні відбулася третя практика, але через дощ та аварію Логана Сарджента гонщики проїхали лише по декілька кіл на проміжній гумі. Гаслі завершив практику на першій позиції, випередивши Кевіна Магнуссена та Вальтеррі Боттаса.

Головна гонка цього вікенду запланована на 24 серпня, початок — о 16:00 за київським часом.