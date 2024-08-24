Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Дубль для Макларен та друге місце Ферстаппена: результати кваліфікації Гран-прі Нідерландів

Андрій Яросименко — 24 серпня, 17:09
Дубль для Макларен та друге місце Ферстаппена: результати кваліфікації Гран-прі Нідерландів
Ландо Норріс
Getty images

Відбулася кваліфікація у межах Гран-прі Формули-1 в Нідерландах. Найкращий час показав пілот Макларен Ландо Норріс.

Друге місце посів гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, він мав шанси здобути перемогу, але поступився британцю. Трійку лідерів замкнув напарник Норріса — Оскар Піастрі.

Результати кваліфікації

  1. Ландо Норріс (Макларен)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  3. Оскар Піастрі (Макларен)
  4. Джордж Рассел (Мерседес)
  5. Серхіо Перес (Ред Булл)
  6. Шарль Леклер (Феррарі)
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
  8. Алекс Албон (Вільямс)
  9. Ленс Стролл (Астон Мартін)
  10. П'єр Гаслі (Альпін)

Зазначимо, що це перша кваліфікація після літньої перерви у Формулі-1. Напередодні відбулася третя практика, але через дощ та аварію Логана Сарджента гонщики проїхали лише по декілька кіл на проміжній гумі. Гаслі завершив практику на першій позиції, випередивши Кевіна Магнуссена та Вальтеррі Боттаса.

Головна гонка цього вікенду запланована на 24 серпня, початок — о 16:00 за київським часом.

Макларен Піастрі Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс Гран-прі Нідерландів Ред Булл

Макларен

Норріс оцінив шанси стати чемпіоном Формули-1
Один піт-стоп — краще двох: Рассел здобув сенсаційну перемогу на Гран-прі Бельгії
Керівник Макларен: Коли у нас є Піастрі та Норріс, то не потрібно вирішувати, хто стане пілотом номер 1
Марко: Ред Булл не звикли до такої боротьби із суперниками
Я мріяв про це з дитинства: Піастрі прокоментував першу перемогу у Формулі-1

Останні новини