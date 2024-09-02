Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Я цього не розумію: пілот команди Хаас — про дискваліфікацію на Гран-при Азербайджана

Руслан Травкін — 2 вересня, 17:34
Я цього не розумію: пілот команди Хаас — про дискваліфікацію на Гран-при Азербайджана
Кевін Магнуссен
Getty images

Гонщик команди Хаас Кевін Магнуссен відреагував на дискваліфікацію, через яку пропустить Гран-прі Азербайджану.

Його слова цитує сайт GPBlog.

"Я розчарований штрафом. Загалом його не розумію. Просто відверто в замішанні. Я і Гаслі щільно билися в четвертому повороті, стався легкий контакт, ми обидва пропустили поворот, потім повернулися на трасу, і жодна з машин не отримала пошкоджень, це ніяк не вплинуло на наші перегони. Але я отримую десятисекундний штраф.

А на першому колі був момент між Ріккардо та Хюлькенбергом. Ріккардо видавив Ніко на траву на швидкості 300 км/год, повністю зруйнував гонку Ніко, були величезні наслідки та пошкодження боліда Ніко. Але він одержує п'ятисекундний штраф. Де логіка? Я просто не розумію", — зазначив Магнуссен.

Нагадаємо, Магнуссена за підсумками Гран-прі Італії покарали 2 штрафними балами. За останній рік він отримав уже 12 штрафних балів, а така кількість означає автоматичну дискваліфікацію для пілота на наступну гонку.

Переможцем Гран-прі Італії став представник Феррарі Шарль Леклер. Лідер загального заліку Макс Ферстаппен фінішував лише шостим.

Формула 1 Хаас Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Вперше в історії Формули-1: пілот Хааса пропустить наступне Гран-прі через перебір штрафних балів
Магнуссен покине Хаас
Сайнс отримав штраф за зіткнення з Піастрі та втратив одну позицію за підсумками Гран-прі Маямі

Останні новини