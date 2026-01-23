Колишній технічний директор Астон Мартін повернувся до системи Ред Булл – ЗМІ

Колишній технічний директор Астон Мартін Ден Феллоуз повернувся до системи Ред Булл.

Про це повідомили у GP Blog.

Фахівець обійме аналогічну посаду в молодшій команді РБ – Рейсінг Буллз, про що сторони незабаром мають оголосити.

Свою кар'єру в Формулі-1 Феллоуз розпочав у 2002 році в Ягуарі, а у 2006-му продовжив у тій самій команді під брендом Ред Булл, де працював до 2021-го.

Згодом інженер перейшов до Астон Мартін, але залишив команду в 2024 році перед тим, як до британців приєднався Едріан Ньюї – сторони домовились про співпрацю, але з новою роллю Феллоуза в Астон Мартін боси так і не визначились. У квітні минулого року фахівець остаточно залишив команду.

Нагадаємо, сезон-2025 Рейсінг Буллз завершили на шостому місці у турнірній таблиці Кубку конструкторів, набравши 92 очки. Пілоти команди Ісак Хаджар та Ліам Лоусон завершили змагання на 12 та 14 місці особистого заліку відповідно.

Раніше "бики" підтвердили, що Лоусон проведе в команді наступну кампанію.