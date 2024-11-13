Технічний директор Астон Мартін подав у відставку перед появою Ньюї у команді

Технічний директор Астон Мартін Ден Феллоуз пішов зі своєї посади, але не залишив британську команду.

Про це повідомляє офіційний сайт Формули 1.

Феллоуз приєднався до Астон Мартін у квітні 2022 року, перейшовши з Ред Булл. Він відіграв ключову роль у прогресі команди: у сезоні-2023 вона зусиллями Фернандо Алонсо завоювала вісім подіумів.

Однак останнім часом технічний відділ команди розрісся, оскільки власник-мільярдер Лоуренс Стролл не зупиняється на досягнутому і прагне перетворити команду на колектив, який постійно претендує на чемпіонські титули.

У зв'язку з цим він домовився про співпрацю з легендою Формули 1 Едріаном Ньюї, який стане новим технічним директором команди в 2025 році.ю

Залишається незрозумілим, яку роль відіграватиме Феллоуз у новій структурі Астон Мартін.

Раніше було оголошено, що Формула 1 знову змінила гоночного директора – Нільс Віттіх залишив свою посаду.