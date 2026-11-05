Журналіст оприлюднив безпекові правила Гран-прі Катару

На Гран-прі Катару будуть запроваджені нові правила безпеки у зв'язку з воєнною ситуацією на Близькому Сході. Нововведення стосуватимуться змагань із Формули-1 та MotoGP.

Про це повідомляє журналіст Мет Окслі.

Як зазначається, керівники автодрому "Лусаїл" вже оприлюднили адреси аварійних укриттів та загальні заходи безпеки, які складаються з 7 правил.

Згідно з регламентом, по-перше: у випадку оголошення тривоги, усі учасники повинні спуститися в укриття.

По-друге: під час перебування у готелі не потрібно користуватися ліфтом, натомість краще спуститися сходами. Якщо людина не може вийти з кімнати, то їй краще перебувати якомога далі від вікон.

По-третє: потрібно прямувати з траси до будівлі своєї команди, уникаючи наметів, відкритих зон паддоку та споруд зі скляними фасадами.

У четвертому правилі йдеться про те, що якщо особа опиняється у відкритому просторі, то їй потрібно знайти будівлю. У випадку, коли це неможливо, рекомендується лягати на землю та прикрити голову. Це ж стосується осіб, які перебувають в автомобілі.

Окрім того, рекомендується залишатися 10 хвилин на місці після оголошення тривоги, або до офіційного повідомлення про відбій тривоги. Уламків заборонено торкатися. У разі їх знаходження потрібно повідомити про це служби екстреної допомоги.

Нагадаємо, що етап MotoGP у Катарі триватиме з 6 до 8 листопада. Спринтерська гонка відбудеться 7 листопада, а основна – 8 листопада. Обидві розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Натомість Гран-прі Катару Формули-1 заплановане на 29 листопада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що переважна більшість гонщиків MotoGP бояться їхати у Катар. Команда Ямаха вже відмовилась від участі на турнірі.