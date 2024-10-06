Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл

Радник Ред Булл Гельмут Марко вважає, що Макларен мають пару якісніших пілотів, через їхню кращу можливість адаптуватися до змін. У цьому аспекті слабкою ланкою "червоних биків" є Серхіо Перес.

Його слова передає Racingnews365.

"Позиція Переса перебуває під тиском, але так воно і було протягом останніх кількох років.

Ми знаємо по Серхіо, що він може бути мінливим, особливо якщо машина раптово змінюється в короткі терміни. Тоді йому потрібно більше часу, щоб звикнути до оновленої машини. Базова швидкість є, але ці коливання в результатах стають все більш і більш непередбачуваними.

Все це, безумовно, сприяє тому, що Макларен наразі сильніші за нас з погляду пари пілотів", – сказав Марко.