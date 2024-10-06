Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл
Радник Ред Булл Гельмут Марко вважає, що Макларен мають пару якісніших пілотів, через їхню кращу можливість адаптуватися до змін. У цьому аспекті слабкою ланкою "червоних биків" є Серхіо Перес.
Його слова передає Racingnews365.
"Позиція Переса перебуває під тиском, але так воно і було протягом останніх кількох років.
Ми знаємо по Серхіо, що він може бути мінливим, особливо якщо машина раптово змінюється в короткі терміни. Тоді йому потрібно більше часу, щоб звикнути до оновленої машини. Базова швидкість є, але ці коливання в результатах стають все більш і більш непередбачуваними.
Все це, безумовно, сприяє тому, що Макларен наразі сильніші за нас з погляду пари пілотів", – сказав Марко.
На фоні негативних чуток про результати Переса на гонках у 2024 році, Ред Булл схвально ставляться до наявних показників пілота.
Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс.
Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.