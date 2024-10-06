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Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл

Андрій Яросименко — 6 жовтня, 09:40
Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл
Гельмут Марко
Getty images

Радник Ред Булл Гельмут Марко вважає, що Макларен мають пару якісніших пілотів, через їхню кращу можливість адаптуватися до змін. У цьому аспекті слабкою ланкою "червоних биків" є Серхіо Перес.

Його слова передає Racingnews365.

"Позиція Переса перебуває під тиском, але так воно і було протягом останніх кількох років.

Ми знаємо по Серхіо, що він може бути мінливим, особливо якщо машина раптово змінюється в короткі терміни. Тоді йому потрібно більше часу, щоб звикнути до оновленої машини. Базова швидкість є, але ці коливання в результатах стають все більш і більш непередбачуваними.

Все це, безумовно, сприяє тому, що Макларен наразі сильніші за нас з погляду пари пілотів", – сказав Марко.

На фоні негативних чуток про результати Переса на гонках у 2024 році, Ред Булл схвально ставляться до наявних показників пілота.

Нагадаємо, наразі Формула-1 перебуває на осінній паузі після Гран-прі Сінгапуру, де перемогу здобув пілот Макларен Ландо Норріс.

Наступним етапом стане Гран-прі США в Остіні, яке розпочнеться практиками 18 жовтня.

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