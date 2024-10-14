Гамільтон радий відсутності домінації Ред Булл: Так і має бути

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон радий, що домінація команди Ред Булл припинилася.

Його слова передає RacingNews365.

"Це чудово, так і має бути. Думаю, це і є мета, коли FIA встановлюють правила, але так ніколи не виходить. Чудово, що Макларен нарешті дійшли до своєї кращої форми, досягнувши значного підйому.

Ви бачили перемогу Феррарі в Італії, а до цього – нашу. Сподіваюся, у наступних гонках ви побачите щось подібне, і це залишиться незмінним", – сказав Гамільтон.