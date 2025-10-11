Бондарев провів дві перші гонки 7-го етапу Формули-4: опинився за крок до подіуму

У суботу, 11 жовтня, стартував сьомий етап Формули-4 сезону-2025, який проходить в італійському Мізано.

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев у першій гонці етапу фінішував 6-м.

Незабаром після старту Олександр втратив дві позиції та став восьмим. Згодом боровся з Данте Вінчі, але позиція не змінилася. Всередині гонки Бондарев все ж зміг обійти Вінчі, а через кілька хвилин обійшов Кіріла Куцкова, повернувши стартову позицію, яку у підсумку зміг захистити.

У другій гонці українець покращив результати, фінішувавши 4-м. Одну позицію Олександр відіграв після старту, а потім скористався боротьбою попереду і став четвертим.

Нагадаємо, 21 вересня Бондарев взяв участь у всіх трьох заїздах 6-го етапу в Барселоні, один з яких був достроково завершений для всіх.