Шлях Бондарева до Формули-1 продовжується: розклад першого етапу італійської Ф-4

Сьогодні, 2 травня, розпочинається перший етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.

Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.

Італійська команда минулого сезону перемогла в Кубку Конструкторів італійської Ф-4, а також пілоти Prema здобули перемоги в загальному заліку та заліку новачків, у якому виступатиме і Олександр Бондарев.

Перший етап італійської Формули-4 відбуватиметься на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі з п'ятниці 2 травня по неділю 4-го.

За підсумками двох кваліфікацій усі гонщики будуть поділені на три групи, після чого різні групи будуть змагатися між собою, а 36 з 41 найкращого пілота потраплять у головну гонку вікенду, яка відбудеться в неділю, 4 травня о 20:30 за київським часом.

Розклад 1 етапу італійської Формули-4

2 травня

3 травня

18:30 – Кваліфікація 119:00 – Кваліфікація 2

12:15 – Гонка 1

18:10 – Гонка 2

4 травня

11:55 – Гонка 3

20:30 – Гонка 4, фінал