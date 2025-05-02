Шлях Бондарева до Формули-1 продовжується: розклад першого етапу італійської Ф-4
Сьогодні, 2 травня, розпочинається перший етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.
Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.
Італійська команда минулого сезону перемогла в Кубку Конструкторів італійської Ф-4, а також пілоти Prema здобули перемоги в загальному заліку та заліку новачків, у якому виступатиме і Олександр Бондарев.
Перший етап італійської Формули-4 відбуватиметься на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі з п'ятниці 2 травня по неділю 4-го.
За підсумками двох кваліфікацій усі гонщики будуть поділені на три групи, після чого різні групи будуть змагатися між собою, а 36 з 41 найкращого пілота потраплять у головну гонку вікенду, яка відбудеться в неділю, 4 травня о 20:30 за київським часом.
Розклад 1 етапу італійської Формули-4
2 травня18:30 – Кваліфікація 1
19:00 – Кваліфікація 2
3 травня
12:15 – Гонка 1
18:10 – Гонка 2
4 травня
11:55 – Гонка 3
20:30 – Гонка 4, фінал