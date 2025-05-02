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Шлях Бондарева до Формули-1 продовжується: розклад першого етапу італійської Ф-4

Станіслав Лисак — 2 травня 2025, 11:00
Шлях Бондарева до Формули-1 продовжується: розклад першого етапу італійської Ф-4

Сьогодні, 2 травня, розпочинається перший етап італійської Формули-4 сезону-2025, в якій виступає 16-річний український гонщик Олександр Бондарев.

Українець, який знаходиться в академії команди Формули-1 Вільямс, змагатиметься в боліді Prema Racing.

Італійська команда минулого сезону перемогла в Кубку Конструкторів італійської Ф-4, а також пілоти Prema здобули перемоги в загальному заліку та заліку новачків, у якому виступатиме і Олександр Бондарев.

Перший етап італійської Формули-4 відбуватиметься на Міжнародному Автодромі Мізано імені Марко Сімончеллі з п'ятниці 2 травня по неділю 4-го.

За підсумками двох кваліфікацій усі гонщики будуть поділені на три групи, після чого різні групи будуть змагатися між собою, а 36 з 41 найкращого пілота потраплять у головну гонку вікенду, яка відбудеться в неділю, 4 травня о 20:30 за київським часом.

Розклад 1 етапу італійської Формули-4

2 травня

18:30 – Кваліфікація 1
19:00 – Кваліфікація 2

3 травня

12:15 – Гонка 1
18:10 – Гонка 2

4 травня

11:55 – Гонка 3
20:30 – Гонка 4, фінал

Олександр Бондарев Формула 1 Формула-4 Вільямс Prema Racing

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