Гамільтон – про рекордне коло: Виграти поул за кермом Феррарі – це просто неймовірно

Льюїс Гамільтон поділився емоціями від свого першого за кермом боліда Феррарі поулу, який він виграв за підсумками кваліфікації спринту в Китаї.

Слова семиразового чемпіона світу наводить сайт Формули-1.

40-річний британець встановив найкращий час кваліфікації у Шанхаї, що дозволить йому стартувати в завтрашньому спринті з першого місця. Сам Льюїс запевнив, що він не очікував такого результату.

"Чесно кажучи, я просто приголомшений. Я трохи приголомшений цим. Я не знав, коли ми дійдемо до цієї позиції. Після минулого вікенду був важкий початок тижня, і я приїхав сюди з агресією. Я просто хотів провести вікенд та завести машину в дійсно хороше місце. Я одразу почав з кращого відчуття в машині і не можу повірити, що ми попереду, попереду Макларен, який був таким швидким під час зимових тестів, першої гонки і навіть сьогодні", – сказав Льюїс.

Потім Гамільтон прокоментував своє коло, яке стало рекордним – Льюїс перевершив досягнення Міхаеля Шумахера та Себастьяна Феттеля.

"Мій перший сектор був дуже, дуже сильним, я думаю, що саме там я досягнув найбільшого покращення на цьому колі, але з невеликими покращеннями по всьому колу. У мене ще є час, який я точно знайду, і я постараюся зробити так, щоб претендувати на перемогу в наступній кваліфікації. Дивовижно бачити номер один, коли ти зупиняєшся, і бути в червоній машині, це просто неймовірно".

Його запитали, чи зможе він втриматися на першому місці під час спринтерської гонки, коли позаду нього стартують Макс Ферстаппен та Оскар Піастрі.

"У мене не було гоночного відрізку під час тестів у Бахрейні. Минулого вікенду ми провели гонку на мокрій трасі, але завтра буде мій перший справжній довгий заїзд, а в неділю – перший справжній заїзд на сухій трасі на цій машині, тож я вчитимусь. Я сподіваюся, що ми зможемо втриматися, але я думаю, що Макларен дуже, дуже швидкі, як і Макс. Але ми в хорошій позиції, ми будемо залишатися позитивними, триматимемо голову високо і продовжуватимемо рухатися вперед".

Спринтерська гонка в Китаї відбудеться завтра, 22 березня, о 05:00 за київським часом. Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом усіх сесій гоночного етапу в Шанхаї.

Раніше президент Формули-1 Стефано Доменікалі висловлював віру в те, що Льюїс Гамільтон зможе перемогти за кермом боліда Феррарі у 2025 році.