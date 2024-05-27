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Ньюгарден вдруге поспіль виграв 500 миль Індіанаполіса

Игорь Чернявский — 27 травня, 10:40
Ньюгарден вдруге поспіль виграв 500 миль Індіанаполіса

Американський пілот Team Penske Джозеф Ньюгарден виграв гонку "500 миль Індіанаполіса".

У щільній боротьбі на останньому колі Ньюгарден першим дістався фінішу з перевагою в 0,3417 секунди.

Відтак він став першим за останні 22 роки, кому вдалося виграти Інді 500 два рази поспіль. У 2001-2002 роках на картодромі в Індіанаполісі домінував бразилець Еліо Кастроневес.

Друге місце посів мексиканець Патрісіо Ворд з Arrow McLaren, а третім на фініш прийшов новозеландець Скотт Діксон з Chip Ganassi Racing.

500 миль Індіанаполіса є найвідвідуванішою спортивною подією у світі та вважається однією з трьох найпрестижніших гонок в автоспорті.

Нагадаємо, напередодні Шарль Леклер уперше виграв домашній Гран-прі Монако.

Інді-500 Джозеф Ньюгарден

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