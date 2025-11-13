Новачок Формули-1 представив концепт першого боліда

Команда Ауді представила концепт боліда для Формули-1, який буде використовуватися у сезоні-2026.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перший в історії болід команди отримав назву R26.

"Виходячи на вершину автоспорту, Audi робить чітку і амбітну заяву. Це наступний розділ в оновленні компанії. Формула-1 стане каталізатором переходу до більш економічної, швидкої та інноваційної Audi. Ми входимо у Формулу-1 не просто заради участі. Ми хочемо перемагати. Водночас ми розуміємо, що за одну ніч стати топ-командою Формули-1 неможливо. Для цього потрібні час, наполегливість і невпинна переоцінка статус-кво. До 2030 року ми хочемо боротися за титул чемпіона світу", – розповів генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер.

У наступному сезоні Ауді посяде місце Заубера серед команд Формули-1. Німецький автовиробник придбав швейцарську стайню 3 березні 2024 року. Але вже наприкінці листопада того ж року Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубера суверенному фонду Катару. Минулого літа був укладений контракт із титульним спонсором.

Нагадаємо, напередодні одразу дві команди Формули-1, а саме Ред Булл та Рейсін Буллз розкрили дату презентації своїх болідів, у яких вони виступатимтуь у наступному сезоні.