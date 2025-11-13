Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Новачок Формули-1 представив концепт першого боліда

Олександр Булава — 13 листопада 2025, 01:10
Новачок Формули-1 представив концепт першого боліда
Audi MediaCenter

Команда Ауді представила концепт боліда для Формули-1, який буде використовуватися у сезоні-2026.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перший в історії болід команди отримав назву R26. 

"Виходячи на вершину автоспорту, Audi робить чітку і амбітну заяву. Це наступний розділ в оновленні компанії. Формула-1 стане каталізатором переходу до більш економічної, швидкої та інноваційної Audi.

Ми входимо у Формулу-1 не просто заради участі. Ми хочемо перемагати. Водночас ми розуміємо, що за одну ніч стати топ-командою Формули-1 неможливо. Для цього потрібні час, наполегливість і невпинна переоцінка статус-кво. До 2030 року ми хочемо боротися за титул чемпіона світу", – розповів генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер.

У наступному сезоні Ауді посяде місце Заубера серед команд Формули-1. Німецький автовиробник придбав швейцарську стайню 3 березні 2024 року. Але вже наприкінці листопада того ж року Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубера суверенному фонду Катару. Минулого літа був укладений контракт із титульним спонсором.

Нагадаємо, напередодні одразу дві команди Формули-1, а саме Ред Булл та Рейсін Буллз розкрили дату презентації своїх болідів, у яких вони виступатимтуь у наступному сезоні.

Формула 1 Ауді

Ауді

Новачок Формули-1 оголосив дату презентації концепту боліда 2026 року
Команда Формули-1 отримає нового титульного спонсора в 2026 році
Не будемо найкращими, – команда Формули-1 пророкує домінацію одного з суперників в 2026 році
Камбек у Ред Булл чи щось нове: Феттель намагався повернутися в Формулу-1
Ауді продала значний міноритарний пакет акцій Заубер суверенному фонду Катару

Останні новини