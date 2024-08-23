Син легенди мотоспорту став пілотом команди Формули-1
Джек Дуен
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Команда Alpine оголосила про підписання контракту на сезон-2025 з Джеком Дуеном. Він — син Міка Дуена, який пʼять разів поспіль становився чемпіоном світу по шосейно-кільцевим мотоперегонам MotoGP.
Про договір з Джеком команда Формули-1 оголосила у себе в соцмережах.
20-річний Джек приєднався до Alpine минулого сезону. Він зараз є резервним пілотом, а наступного року стане напарником для П'єра Гаслі.
Дуен замінить Естебана Окона. Французький гонщик підписав контракт із командою Haas.
Alpine після 14 Гран-прі посідає восьме місце у Кубку конструкторів. Команда набрала 11 очок.
Зазначимо, що цими вихідними відбудеться Гран-прі Нідерландів. За команду Кік-Заубер буде виступати пілот із рф.