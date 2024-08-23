Син легенди мотоспорту став пілотом команди Формули-1

Команда Alpine оголосила про підписання контракту на сезон-2025 з Джеком Дуеном. Він — син Міка Дуена, який пʼять разів поспіль становився чемпіоном світу по шосейно-кільцевим мотоперегонам MotoGP.

Про договір з Джеком команда Формули-1 оголосила у себе в соцмережах.

20-річний Джек приєднався до Alpine минулого сезону. Він зараз є резервним пілотом, а наступного року стане напарником для П'єра Гаслі.

Дуен замінить Естебана Окона. Французький гонщик підписав контракт із командою Haas.

Dreams 𝘿𝙤𝙤 come true ✨



Jack Doohan will complete our line-up for 2025 pic.twitter.com/6pcazuY6sk — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 23, 2024

Alpine після 14 Гран-прі посідає восьме місце у Кубку конструкторів. Команда набрала 11 очок.

Зазначимо, що цими вихідними відбудеться Гран-прі Нідерландів. За команду Кік-Заубер буде виступати пілот із рф.