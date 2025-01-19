Бондарев зійшов з дистанції у другій гонці сезону Формули-4 Середнього Сходу

На трасі Яс-Марина в Абу-Дабі відбулася друга гонка Формули-4 Середнього Сходу, в якій взяв участь пілот академії Вільямс Олександр Бондарев.

Український пілот команди Prema Racing за підсумками другої кваліфікації продемонстрував лише 19-й час. На жаль, сам заїзд також не став для Олександра успішним.

Бондарев видав не найкращий старт, через що 15-річний гонщик опустився на 23 місце. Але це, як виявилося, був лише початок його проблем.

Всього через дев'ять хвилин після початку гонки Олександр був змушений зійти з дистанції через проблеми з болідом. На цьому для нього заїзд був завершений.

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Зазначимо, що сьогодні пройде третя гонка Формули-4 Середнього Сходу. Старт заїзду запланований на 17:20 за київським часом.

Нагадаємо, що перед стартом даного етапу виник інцидент: організатори з якоїсь причини вирішили змінити у заявці національність Олександра Бондарева.