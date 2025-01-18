Бондарев покращив результат кваліфікації в першій гонці Формули-4 Середнього Сходу

Український пілот академії Вільямс Олександр Бондарев, що виступає за команду Prema Racing, завершив першу гонку Формули-4 Середнього Сходу, що відбудеться на трасі "Yas Marina" в Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.

15-річний українець зумів покращити одну позицію після кваліфікації та фінішувати 16-м. Зазначимо, що на початку Бондареву вдався чудовий прорив на 13 місце, проте протягом гонки в боротьбі Олександр втратив кілька позицій.

Відставання українського пілота на фініші від переможця заїзду Емануеля Олівейри склало 30,866 секунди.

Друга та третя гонки в межах першого етапу F-4 Middle East відбудуться завтра, 19 січня, о 06:30 та 17:20 відповідно. Зазначимо, що в другій кваліфікації українець посів 19 місце.

Нагадаємо, що в грудні Олександр Бондарев у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів про наміри одного дня стати гонщиком Формули-1.

Напередодні організатори етапів Ф-4 Середнього Сходу переплутали національність Олександра і вказали Італію, місце де наразі проживає пілот.